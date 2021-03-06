 

Каждый второй россиянин готов помогать социально-незащищённым согражданам

 

Как свидетельствуют результаты опроса о развитии волонтёрского движения в России, который провела центральная общественная приёмная председателя "Единой России" Дмитрия Медведева с 17 по 24 февраля, более половины опрошенных россиян (51%) заявили о своём желании оказывать помощь пожилым и социально незащищённым гражданам. В исследовании приняли участие более 11 тыс. человек по всей стране.

В частности, 9% респондентов готовы организовывать бесплатный досуг для соседей и жителей своего микрорайона, 6% граждан -- помогать животным, ещё 6% хотели бы заниматься экологическим направлением. При этом более 90% опрошенных готовы принимать участие в благоустройстве своего двора и микрорайона.



 


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APN.ru