Каждый второй россиянин готов помогать социально-незащищённым согражданам

Как свидетельствуют результаты опроса о развитии волонтёрского движения в России, который провела центральная общественная приёмная председателя "Единой России" Дмитрия Медведева с 17 по 24 февраля, более половины опрошенных россиян (51%) заявили о своём желании оказывать помощь пожилым и социально незащищённым гражданам. В исследовании приняли участие более 11 тыс. человек по всей стране.

В частности, 9% респондентов готовы организовывать бесплатный досуг для соседей и жителей своего микрорайона, 6% граждан -- помогать животным, ещё 6% хотели бы заниматься экологическим направлением. При этом более 90% опрошенных готовы принимать участие в благоустройстве своего двора и микрорайона.



