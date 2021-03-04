Москвич незаконно зарегистрировал в столице более 160 000 мигрантов

Люблинский суд Москвы приговорил к трём годам колонии общего режима Александра Андреева, организовавшего нелегальную регистрацию более 160 тыс. мигрантов в столице чуть более чем за год.

Двадцатипятилетний житель столицы вместе с сообщником, уголовное дело которого выделено в отдельное производство, создали организованную группу и долгое время передавали московской полиции в электронной форме заведомо ложные сведения о месте пребывания иностранцев для их регистрации. За это они получали от мигрантов деньги.

Таким образом Андреев и его сообщник фиктивно зарегистрировали более 160 тыс. мигрантов в период с сентября 2018 по ноябрь 2019 года.



