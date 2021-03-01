 

Николя Саркози получил реальный срок

 

Суд в Париже в понедельник признал бывшего президента Франции Николя Саркози виновным в коррупции и злоупотреблении влиянием и приговорил к реальному тюремному сроку. Бывший президент Франции (в 2007 - 2012 гг.) приговорён к трём годам заключения, два из которых - условно. Прокурор требовал для Саркози четыре года в тюрьме. 


Саркози в ходе процесса отрицал все обвинения. Это судебное разбирательство стало первым в новейшей истории страны, когда на скамье подсудимых оказался экс-президент по обвинению в преступлениях коррупционного характера, совершённых им в период нахождения на посту главы государства.



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APN.ru