Штрафы, офшоры и блокировка сайтов: Путин подписал ряд указов

Президент России Владимир Путин подписал закон, который предусматривает штрафы за цензуру российских СМИ. Документ вводит санкции за нарушение ранее принятого закона, который наделил Роскомнадзор правом блокировать или замедлять трафик интернет-ресурсов, допускающих дискриминацию в отношении российских СМИ. Генеральный прокурор и его заместители по согласованию с МИД России смогут присваивать такой статус владельцу информационного ресурса, допускающего подобную дискриминацию. После присвоения этого статуса нарушителю выносится соответствующее предупреждение. Под действие документа подпадают крупнейшие интернет-ресурсы - Ютуб, Фейсбук и Твиттер.

Также Путин подписал закон о кратном увеличении штрафов за неподчинение требованиям сотрудников силовых ведомств, в том числе на митингах, и за нарушение порядка финансирования публичных акций.

Штрафы для граждан за повторное неповиновение законному распоряжению или воспрепятствование выполнению служебных обязанностей сотрудников полиции, Росгвардии, ФСБ, Минобороны и ФСИН на демонстрациях, митингах и других собраниях составят от 10 тыс. до 20 тыс. рублей, либо предусмотрен арест до 30 суток или обязательные работы на срок до 200 часов. Для должностных лиц штрафы увеличены до 20-40 тыс. рублей, для юридических - до 70-200 тыс. рублей.

Законом повышаются штрафы за неповиновение полиции, военнослужащим, сотрудникам уголовно-исполнительной системы или Росгвардии не только на митингах, но и в целом. За однократное такое нарушение штраф для граждан составит от 2 тыс. до 4 тыс. рублей либо может быть наложен административный арест на срок до 15 суток. Кроме того, вводится новый вид наказания - обязательные работы на срок до 120 часов. Неподчинение сотруднику органов внутренних дел в сфере миграционного контроля или воспрепятствование ему повлечет штраф до 4 тыс. рублей, административный арест до 15 суток либо обязательные работы на срок до 120 часов.

Кодекс РФ об административных правонарушениях также дополняется штрафом в размере 10-20 тыс. рублей или обязательными работами для граждан за нарушение порядка сбора и расходования средств на организацию публичного мероприятия и правил предоставления отчёта об этом. Для должностных лиц за такое нарушение штраф составит 20-40 тыс. рублей, для юридических - до 200 тыс.