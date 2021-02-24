 

В Испании снесли последний памятник Франко

 

Последняя статуя генерала Франсиско Франко в Испании была убрана после того, как Мелилья проголосовала за снос памятника диктатору. Рабочие демонтировали статую, которая стояла у ворот города.

Только члены партии "Голос" выступали против сноса памятника, утверждая, что статуя, установленная в 1978 году, увековечивает роль Франко как командира Испанского легиона в Рифской войне, которую Испания вела в 1920-х годах против берберских племён в Марокко.

В 2007 году был принят закон об исторической памяти, согласно которому символы диктатуры Франко должны быть постепенно уничтожены.

Франко был похоронен в мавзолее под названием "Долина Павших", недалеко от Мадрида, рядом с десятками тысяч жертв гражданской войны 1930-х годов (по итогам этой войны он пришёл к власти). В 2019 году, по решению испанских властей, останки Франко были перезахоронены на кладбище Мингоррубио в Мадриде. 


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