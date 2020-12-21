 

В Конгрессе США демонтировали статую генерала-конфедерата, которая простояла там 111 лет

 

Статуя главнокомандующего армии южных штатов США во время Гражданской войны 1861-1865 годов генерала Роберта Ли ночью демонтирована в Конгрессе. 


Статуя генерала Ли (1807-1870) была одним из памятников от штата Вирджиния. Каждый штат имеет право разместить по две статуи на Капитолийском холме. Памятник генералу Ли простоял в Конгрессе 111 лет: Вирджиния установила его там вместе с памятником первому президенту США Джорджу Вашингтону в 1909 году. Вашингтон родился и умер в Вирджинии (1732-1799). Статуя Ли находилась в центральной части Капитолия вместе с ещё двенадцатью памятниками; вместе они представляли первые тринадцать английских колоний Северной Америки.


Губернатор штата Вирджиния Ральф Нортэм выразил мнение, что "всем следует гордиться нынешним важным шагом" -- не только для Вирджинии, но и для всей страны. По его мнению, "Конфедерация является символом расистской <...> истории Вирджинии <...>".

 

Штат Вирджиния планирует передать Конгрессу на замену статуи Ли памятник защитнице прав темнокожего населения страны Барбаре Роуз Джонс (1935-1991). 


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