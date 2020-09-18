Начат сбор подписей за восстановление снесённого памятника русским воинам

8 июля 2020 года по решению мэрии города Сочи в Адлере демонтировали памятник русским солдатам, основавшим здесь в 1837 году Форпост Святого Духа. Демонтаж памятника был проведён под давлением черкесской диаспоры.

Снос памятника противозаконен и противоречит недавно принятой поправке вк ч. 3 статьи 67 Конституции РФ, в которой сказано: "Российская Федерация чтит память защитников Отечества, обеспечивает защиту исторической правды. Умаления значения подвига народа при защите Отечества не допускается".