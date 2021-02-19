Ростех будет следить за сотрудниками

Госкорпорация "Ростех" внедряет систему контроля за сотрудниками во избежание утечки конфиденциальных сведений: договор стоимостью 23 млн 228 тыс рублей, заключённый на срок с 15 февраля по 18 октября 2021 года, предполагает работы по внедрению "системы контроля за утечками конфиденциальной информации", способной следить за 2 тыс. пользователей центрального аппарата "Ростеха".





Согласно техзаданию, эта система должна обеспечивать перехват и анализ интернет-трафика, в том числе данных поисковых запросов, веб-почты, звонков по Skype, Viber и Whatsapp, форумов, блогов, видео- и фотохостингов, облачных сервисов, а также переписок в соцсетях и мессенджерах, в сервисах поиска работы и на сайте знакомств Mamba.

Помимо этого, софт должен следить за действиями персонала за рабочими компьютерами: вести перехват текстовых данных буфера обмена и нажатий клавиш клавиатуры, а также регулярно делать снимки экрана.







