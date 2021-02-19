Токсичная форма Сергея Меликова

Врио главы Дагестана генерал-полковник Сергей Меликов в ближайшее время может быть опрошен по уголовному делу о масштабной коррупции в Росгвардии. По данным наших источников в Военно-следственном управлении СКР, речь идет о хищении средств гособоронзаказа при поставках обмундирования компанией ООО «Спецшвейснаб». Ущерб государству оценивается не менее, чем в 1 млрд рублей. По делу, пока в качестве подозреваемого, проходит протеже Меликова генерал-лейтенант Сергей Милейко , который курировал в Росгвардии тыловые службы. В данный момент Милейко находится в одном из столичных СИЗО по обвинению в еще одном преступлении – незаконном завладении нежилым помещением в подмосковной Балашихе, ценой в 20 млн рублей. В июле 2019 года Милейко был освобожден от должности заместителя директора Росгвардии. Причиной отставки явились результаты внутренней проверки, касавшейся тыловой и особенно закупочной деятельности ведомства. Через несколько месяцев пост первого замдиректора Росгвардии покинул и сам Меликов, чьим ставленником являлся Милейко. Фактически это Сергей Меликов настоял на том, чтобы единственным поставщиком гвардейской формы выступило никому не известное уфимское ООО «Спецшвейснаб», а его протеже, по сути, стал исполнителем откровенно коррупционной схемы





Прочный тандем





В Росгвардии не было секретом, что Милейко является доверенным лицом Меликова . Оба много лет бок о бок служили в Отдельной дивизии оперативного назначения (ОДОН) внутренних войск, которой в 2002-2006 гг. Меликов командовал, а Милейко был его замом по тылу. К слову, дом, в котором супруга тыловика Галина Милейко, как выяснилось , незаконно открыла салон красоты, был построен как раз для семей военнослужащих ОДОН, а подельником в деле, за которое теперь судят генерала, выступил Кирилл Прокудин, начальник квартирно-эксплуатационного отдела дивизии при Меликове.





После назначения Сергея Меликова полпредом в Северо-Кавказском федеральном округе в 2014 году тезка продолжил «прикрывать тылы», вновь став его заместителем. К этому моменту Милейко изрядно поднаторел в коррупционных схемах с компаниями-прокладками. Еще в 2010-2012 гг. во время службы в Департаменте материально-технического и медицинского обеспечения МВД России при его активном содействии все госконтракты на поставки вещевого имущества передавались структурам, подконтрольным владельцу текстильно-производственной компании «Октябрь» Дмитрию Маркову. В реальности, компания к легкой промышленности не имела никакого отношения, а подряды передавались реальным швейным предприятиям. Все это позволяло увеличивать прибыль мошенников в разы. За участие в «распиле» денег по похожей схеме на поставках сухих пайков в 2012 году против Маркова было возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество». На сегодня бизнесмен заочно арестован и находится в розыске.





Милейко же пересидел бурю во внутренних войсках, откуда Меликов забрал его к себе в СКФО и познакомил с владельцем ООО «Спецшвейснаб» Игорем Шальновым. В июле 2016 года Меликов вернулся на военную службу, заняв пост первого зам.директора Росгвардии. Милейко он, разумеется, не забыл – уже в августе 2016-го тот последовал за своим командиром. По протекции Меликова тыловик был сначала назначен начальником департамента госзакупок, а с весны 2017 года стал заместителем директора Росгвардии, курирующим все финансы и тыл. Стараниями Меликова, Милейко досрочно (на полгода раньше срока) присвоили звание генерал-лейтенанта, а после «закрытым» указом наградили орденом «За военные заслуги». А заслуги, надо признать, у Милейко имелись весомые.





Экзорцисты на довольствии





Благодаря должности первого заместителя главы Росгвардии Меликову удалось не только продавить назначение Милейко, но фактически организовать режим «наибольшего благоприятствования» для коррупционных схем последнего. Помимо передачи выгодных госконтрактов аффилированным структурам, на правительственном уровне было пролоббировано решения о признании ООО «Спецшвейснаб» «единственным исполнителем осуществляемых Росгвардией в 2017-2018 годах закупок вещевого имущества». Соответствующее распоряжение 29 ноября 2017 года подписал тогдашний премьер Дмитрий Медведев. Всего за 2017-2018 гг. Росгвардия заключила с компанией 134 госконтракта на общую сумму свыше 3,6 млрд рублей. При этом практически вся продукция закупалась по ценам выше , чем у других отечественных производителей в 2-3 раза.





На эксклюзивные условия для фирмы Игоря Шальнова пресса обратила внимание еще в 2018 году. В частности, писалось, что он стал владельцем ООО «Спецшвейснаб» буквально накануне получения компанией статуса единственного поставщика – фактически структура, вообще, не имела какой-либо истории и репутации на рынке. Как рассказывают наши источники, марка, под которой Шальнов работал ранее (ООО «Магеллан») по формальным основаниям не соответствовала правительственным критериям для единственных поставщиков. Не подходили под них и другие его структуры – ООО «МирТекс» и ПКФ «Уралпром-маркет». Кстати, обе фирмы текстиль не производили, а выступали исключительно в роли торговых посредников.





Соучредителем одной из компаний, связанных с вещевыми поставками в силовые структуры, долгое время являлась супруга Шальнова Татьяна – личность весьма примечательная . Ровно за полгода до признания «Спецшвейснаба» единственным поставщиком «вещевки» для Росгвардии, прокуратура Уфы направила в суд уголовное дело по обвинению Шальновой в… создании секты и применения насилия к ее адептам. Пока муж коррумпировал генералы МВД, женщина втягивала доверчивых граждан в свои секты, созданные в Уфе по типу запрещенной в Казахстане тоталитарной «Ата Жолы». Своих адептов Шальнова сначала убеждала в наличии тяжелейших заболеваний и одержимости злыми духами, а затем «исцеляла» их, избивая плеткой, вводя в транс и лишала сна и еды. Избежать тюремного заключения за издевательства над людьми ей удалось исключительно в связи с истечения срока давности уголовного преследования. Поскольку процесс над ней по времени совпал с назначением фирмы ее мужа единственным поставщиком Росгвардии, не исключено, что дело помогли замять влиятельные силовики.





С миру по нитке





История с сектанткой Шальновой – не единственное препятствие, которое необходимо было преодолеть для придания ООО «Спецшвейснаб» имиджа серьезного профильного предприятия. За эту непростую задачу и взялись Меликов с Милейко.

К качеству спецодежды для военных предъявляются особые требования, а ее производство – сложный процесс, который имеет четкую технологию и прописан в действующих ГОСТах. Вкратце алгоритм такой: сначала разрабатывается фирменный стиль и размерный ряд, затем на основе техзадания и технических регламентов создается коллекция, уже под нее составляется нормативно-техническая документация. Обязателен и этап опытной носки – не менее 10-15 единиц коллекции в каждом избранном подразделении, который, как позднее установила при проверке Главная военная прокуратура (ГВП) в результате анализа госконтрактов Росгвардии с фирмой Шальнова, не проводился. Как не существовало в природе и финансово-экономического обоснования цен на продукцию ООО «Спецшвейснаб».





Меликов с подали Милейко активно убеждал собственное руководство и аппарат правительства РФ в том, что поставщик применяет самые современные материалы и технологии , как то мембранные ткани, обладающие водоотталкивающими и ветрозащитными свойствами – мол, все это стоит дополнительных затрат. Отметим здесь, что по нормативам подобные материалы подразумевают ношение термобелья, а не хлопчатобумажного, используемого в войсках. Но это не смущало лоббистов. После просьбы предоставить образцы изделий, производимых ООО «Спецшвейснаб», в гарнизонном Доме офицеров ОДОН в Балашихе в феврале 2017 года была устроена выставка, на которой компания Шальнова устроила целое представление, выдавая за свою продукцию других производителей, включая даже иностранные компании. Дошло до того, что под видом собственной разработки Шальнов презентовал руководству Росгвардии импортный камуфляжный костюм расцветки… НАТО. (К слову, на тот момент Шальнов представлял еще не «Спецшвейснаб», а ООО «Магеллан», которое затем не подойдет под правительственные критерии.)





В действительности, что «Магеллан», что «Спецшвейснаб» никогда не располагали серьезными производственными мощностями и не обладали достаточными оборотными средствами для исполнения многомиллиардных госконтрактов. Более того, финансовое состояние компании оценивалось как критическое, а Шальнов на протяжении ряда лет не мог погасить кредит в 200 млн рублей в местном «БашБанке. Едва ли не все его контракты с Росгвардией далее расходились по цепочке посредников-субподрядчиков. В реальности гвардейскую форму производил не «единственный поставщик», а многочисленные подрядчики, в числе которых были даже исправительные колонии.

Известно, что в 2017 году еще один назначенец Меликова начальник департамента тыла Росгвардии полковник Нестерова (ранее они вместе учились в академии Генштаба) даже инспектировал «зоны» в Калининградской области, где как раз шилась форма, поставляемая затем под брендом «Спецшвейснаба», но уже в 3 раза дороже. Никакого возмущения, однако, у подчиненного Милейко и Меликова это не вызвало. Оно и понятно. Такой подход позволял организаторам коррупционной схемы в разы снижать производственные расходы, увеличивая таким образом собственную прибыль.





… главное – маневры!





Фактически исполнение миллиардного гособоронзаказа было превращено в мелкий артельный промысел, когда брюки шились в одном месте, а хлястики к ним – в другом. В итоге, как позже установила проверка ГВП, качество поставляемой в войска формы абсолютно не соответствовало условиям госконтрактов. Почти половина из 450 полушерстяных костюмов, пошитых в 2018 году специально для участников Парада Победы на Красной площади, не прошла приемку, и чтобы скрыть это, по распоряжению Сергея Меликова военнослужащие сами исправляли брак в мастерских ОДОН.

В середине 2017 года внутри Росгвардии вирусом разошелся видеоролик, на котором омоновцы с хохотом примеряют краповые тельняшки «Спецшвейснаба». Общий смех росгвардейцев вызывали пропорции тельняшек – они доходили им до пят и более походили на женские платья. Рассказывают, что, узнав о ролике, Меликов распорядился найти охальников и уволить со службы, но их чудом удалось отстоять. А Сергей Милейко, когда на его стол еще в марте 2017 году легла докладная врид начальника департамента тыла Росгвардии с предупреждением, что образцы тканей грубейшим образом нарушают требования, предъявляемые к расцветке полевого и спецобмундирования и не прошли испытания ЦНИИ Минобороны , размашисто поставил на документе… нецензурную резолюцию: «Это х…ня!»









Позднее Меликов и Милейко начали просто менять технические условия, позволяя за счет этого принимать не соответствующую техусловиям продукцию. Так, в марте 2018 года под уже пошитую форму были изменены параметры размещения текстильных застежек и их размеры, а также увеличено поле допусков длины хлястиков брюк. При этом действовали изменения в среднем не более двух месяцев – только для того, чтобы принять некондиционную продукцию ООО «Спецшвейснаб». При этом закупочные цены были беспрецедентно высокими. Если, к примеру, ФСО закупала летние полевые костюмы и рубашки по 1800 и 800 рублей соответственно, то Росгвардия за аналогичные изделия платила уже 4950 и 1100 рублей. Зимние костюмы для полицейских, обходившиеся МВД в 1537 руб., Меликов с Милейко приобретали уже за 4950 руб. При прогнозной цене Военно-промышленной правительственной комиссии на шерстяные кители в 3933 рублей, у ООО «Спецшвейснаб» они закупались по 9890 рублей.





Наконец, масштабы воровства и беспредела достигли таких размеров, что не замечать этого стало невозможным. Проведенные по указанию директора Росгвардии Виктора Золотова проверки выявили многочисленные факты коррупции в тыловом блоке, в том числе завышения закупочных цен. Результаты проверок были направлены в прокуратуру также по решению Золотова, чей лимит доверия к своему первому заместителю, похоже, окончательно себя исчерпал.

В 2019 году и сам Меликов, и большинство его назначенцев, включая Милейко и Нестерова, из Росгвардии были уволены. Автоматически прекратились все отношения и с компанией Шальнова, которая лишилась статуса единственного поставщика. Еще через год против бизнесмена и иных лиц по материалам служебных проверок Росгвардии Следственный комитет возбудил десять уголовных дел по фактам мошенничества и должностных преступлений. Весной 2020 года Шальнов был задержан, после чего написал явку с повинной и начал сотрудничать со следствием. Дал он показания и против Сергея Милейко, что, в свою очередь, вылилось в новое уголовное дело , уже касающееся непосредственно экс-зам.директора.

В постановлении Военно-следственного управления СКР о возбуждении дела по статье «мошенничество» от 3 декабря 2020 года прямо говорится, что Милейко и «другие должностные лица» ввели в заблуждение руководителей Росгвардии, непосредственно отвечающих за реализацию гособоронзаказа, и «незаконно сформировали завышенное финансово-экономическое обоснование цены подлежащей закупке у единственного поставщика ООО «Спецшвейснаб» продукции, а также необоснованно приняли поставки этой продукции по завышенным ценам и ненадлежащего качества». Только по поставкам полевых костюмов государству, как предварительно установлено следствием, государству причинен ущерб на сумму около 600 млн рублей. Еще примерно 700 млн рублей фактически были украдены «путем обмана и злоупотребления доверием». Игорь Шальнов, написавший явку с повинной, подтвердил, что лично передавал Милейко многомиллионные взятки.

Сегодня Милейко, находящийся в СИЗО, очень надеется, что его дело о незаконном завладении недвижимостью ОДОН не дойдет до суда (летом 2021 года по нему истекают сроки давности), он выйдет на свободу и снова займется «прикрытием тылов» своего неизменного босса Сергея Меликова, но на этот раз уже в Дагестане. Однако наивно рассчитывать, что такое масштабное расследование могут спустить на тормозах тем более, что его главным инициатором является столь могущественная фигура, как Виктор Золотов.

Напротив, именно эта громкая история может оказаться главным препятствием для утверждения Меликова главой Дагестана. А поскольку расследование дела о коррупции в Росгвардии идет полным ходом, то вполне вероятно, что предстоящий допрос военными следователями станет для генерала лишь началом его конца.

Первая публикация - издание Московский Монитор