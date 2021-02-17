Снегопады и морозы на юге США и в Мексике. Миллионы людей без электричества и тепла

Снежная буря на юге США стала причиной гибели 29 человек, миллионы семей остались без электричества и тепла. В статистике смертности учтены те, кто отравился угарным газом, используя топливные генераторы или пытаясь согреться в заведённых машинах, а также смерти от обморожения. В Техасе зафиксированы несколько аварий на электросетях, в то время как потребление электричества в штате, который не привык к низким температурам, только растёт. Некоторые местные жители жалуются в соцсетях, что жгут мебель, чтобы согреться. Как ожидается, морозная погода в штате сохранится до выходных. Снежная буря затронула даже некоторые районы северной и центральной Мексики.

16 февраля стало самым холодным днём за всё время наблюдений в 21 городе США. Самые низкие температуры были зафиксированы в городах Линкольн (минус 35 градусов Цельсия) и Гастингс (минус 34 градуса) в штате Небраска. Около 3,4 млн жителей Техаса, Орегона, Кентукки, Западной Вирджинии и Луизианы остаются без электричества, в том числе свыше 2,9 млн человек в Техасе.



Общий объём добычи нефти в США упал на треть - максимально в истории - на фоне приостановки работы скважин из-за беспрецедентных морозов во всей центральной части страны. В Пермском бассейне в Техасе, крупнейшем нефтеносном районе США, производство рухнуло на 65%.

Главный нефтяной аналитик компании Energy Aspects Ltd. Амрита Сен сказала, что сокращение объёма производства окаалось "значительно выше первоначальных оценок", предупредив, что добыча в Пермском бассейне сможет вернуться к уровням, наблюдавшимся до заморозков, не раньше 22 февраля.

Всё это происходит на фоне постоянных сообщений о необходимости борьбы с глобальным потеплением (хотя сейчас оно чаще называется "изменением климата").







