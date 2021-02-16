62% американцев хотят третью крупную партию

Соединённым Штатам нужна третья крупная политическая партия, считают 62% американцев, согласно опросу общественного мнения, проведённому Институтом Гэллапа.

Респонденты отмечают, что две действующие в США основные партии - Демократическая и Республиканская - "плохо работают" (хотя 33% респондентов полагают, что демократы и республиканцы выполняют свои задачи "адекватно").

Таких показателей не бывало с 2003 года, когда институт начал опросы на эту тему.

Исследование показало, что положительные рейтинги обеих партий ниже 50%: демократы набрали 48%, республиканцы - 37%.

40% республиканцев считают, что их партия должна стать более консервативной, 34% надеются, что она останется прежней.

Опрос проводился с 21 января по 2 февраля.