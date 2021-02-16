Суд в Гааге отменил комендантский час, а премьер Чехии самовольно продлил ЧП

Комендантский час в Нидерландах ввели с середине января и продлили до 3 марта. Он действует с 21 часа до 4:30. Его введение в суде оспорила организация Viruswaarheid ("Правда о вирусе").

Теперь уже Минюст Нидерландов подал апелляцию, оспаривая решение суда, а граждан страны призвали всё равно не выходить из дому по ночам до решения по апелляции.

В то же время в Чехии премьер-министр объявил о продлении чрезвычайного положения вопреки воле парламента. Премьер Андрей Бабиш преподнёс это как благую весть "по просьбам трудящихся":

«У меня хорошая новость для граждан. Правительство на основании просьбы регионов объявило с понедельника чрезвычайное положение. Ситуация нехорошая, в Чехии быстро распространяется „британский" штамм коронавируса».

Затруднительно сказать, насколько будут рады такому решению трудящиеся, ведь оно означает, что в Чехии, как минимум, до конца месяца по-прежнему будут закрыты рестораны, магазины (кроме тех, что продают товары первой необходимости), сфера услуг, фитнесс-центры, бассейны, горнолыжные курорты и т.д. Продолжат действовать комендантский час и запрет на массовые мероприятия, а также ограничение на передвижение граждан.

