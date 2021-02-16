 

Суд в Гааге отменил комендантский час, а премьер Чехии самовольно продлил ЧП

Голландские протесты увенчались хотя бы частичным успехом: суд в Гааге постановил, что комендантский час, который исполнительная власть самовольно ввела без консультации с парламентом, должен быть немедленно отменён. По оценке суда, для введения столь резкой меры не было оснований -- экстренной ситуации. Суд отметил, что введённое ограничение серьёзно ограничивает свободу передвижения и право людей на частную жизнь, поэтому вводить его следовало с большой осторожностью.
 

Комендантский час в Нидерландах ввели с середине января и продлили до 3 марта. Он действует с 21 часа до 4:30. Его введение в суде оспорила организация Viruswaarheid ("Правда о вирусе").

Теперь уже Минюст Нидерландов подал апелляцию, оспаривая решение суда, а граждан страны призвали всё равно не выходить из дому по ночам до решения по апелляции.

 

В то же время в Чехии премьер-министр объявил о продлении чрезвычайного положения вопреки воле парламента. Премьер Андрей Бабиш преподнёс это как благую весть "по просьбам трудящихся":

«У меня хорошая новость для граждан. Правительство на основании просьбы регионов объявило с понедельника чрезвычайное положение. Ситуация нехорошая, в Чехии быстро распространяется „британский" штамм коронавируса».

 Затруднительно сказать, насколько будут рады такому решению трудящиеся, ведь оно означает, что в Чехии, как минимум, до конца месяца по-прежнему будут закрыты рестораны, магазины (кроме тех, что продают товары первой необходимости), сфера услуг, фитнесс-центры, бассейны, горнолыжные курорты и т.д. Продолжат действовать комендантский час и запрет на массовые мероприятия, а также ограничение на передвижение граждан.

 

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
» Суд в Гааге отменил решение о выплате $50 млрд экс-акционерам ЮКОСа
» Сергей Пугачев подал иск к России на 10 миллиардов долларов
» Акционеры ЮКОСа предложили России сэкономить €1,8 млрд., заплатив $50 млрд.
» Дело ЮКОСа: счетчик включен
» Более 70% французов за депортации, остальные — поют "Интернационал"
Материал недели
Благодаря Крылову исчезли родимые пятна русского национализма

Благодаря Крылову исчезли родимые пятна русского национализма

Публикации
Книга для обязательного чтения

Книга для обязательного чтения

Экстремизм на экспорт

Экстремизм на экспорт

Ядерная война: страшилка или реальная перспектива?

Ядерная война: страшилка или реальная перспектива?

Как языковой вопрос раздробил Молдавию. Впереди новые расколы?

Как языковой вопрос раздробил Молдавию. Впереди новые расколы?

Как белорусов видят на Западе?

Как белорусов видят на Западе?

Русский космизм и местечковое еврейство. Махатмы.

Русский космизм и местечковое еврейство. Махатмы.

Главные темы
Выборы президента РФ Госдума РФ Интернет Коррупция Новые законы Правительство
все темы →
Рейтинги
  • Самое читаемое
  • Все за сегодня
История моего пятидесятисемитства

История моего пятидесятисемитства

Уроки Навального

Уроки Навального

Всё, что вы хотели знать о педофилии, но боялись спросить

Всё, что вы хотели знать о педофилии, но боялись спросить

Серебренников: режиссерская трагедия

Серебренников: режиссерская трагедия

Конфигурация российской власти. Продолжение

Израиль упражняется в сегрегации, в Индии почему-то всё меньше ковида

  • 22:18
  • 177

62% американцев хотят третью крупную партию

  • 21:40
  • 169

Суд в Гааге отменил комендантский час, а премьер Чехии самовольно продлил ЧП

  • 21:33
  • 176

Дума запретила высаживать детей-безбилетников

  • 21:10
  • 184

На ковид выделят вдвое больше доплат, чем на ОМС в регионы

  • 21:01
  • 183

Билл Гейтс вкладывается в изменения климата и призывает государства вложить намного больше

  • 21:46
  • 539
АПН в соцсетях
  • Вконтакте
  • Facebook
  • Twitter
APN.ru