Дума запретила высаживать детей-безбилетников

Госдума приняла в третьем, окончательном чтении закон, запрещающий водителям и кондукторам принудительно высадить безбилетного ребенка из автобуса, троллейбуса или трамвая.

В законе прямо указано, что требование пассажиру, отказывающемуся оплатить проезд, сойти на ближайшей остановке -- не распространяется на детей в возрасте до 16 лет, которые едут куда-то без сопровождения совершеннолетнего.

В СМИ неоднократно освещались случаи, когда контролёры в мороз высаживали из транспорта детей, у которых не было денег на проезд.



