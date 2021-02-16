 

Дума запретила высаживать детей-безбилетников

 

Госдума приняла в третьем, окончательном чтении закон, запрещающий водителям и кондукторам принудительно высадить безбилетного ребенка из автобуса, троллейбуса или трамвая.

В законе прямо указано, что требование пассажиру, отказывающемуся оплатить проезд, сойти на ближайшей остановке -- не распространяется на детей в возрасте до 16 лет, которые едут куда-то без сопровождения совершеннолетнего.

В СМИ неоднократно освещались случаи, когда контролёры в мороз высаживали из транспорта детей, у которых не было денег на проезд.



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APN.ru