Суровый сибирский бизнес: как красноярский губернатор обходится с партнерами

Хорошо известно, что политики и госчиновники, которым закон не разрешает заниматься предпринимательской деятельностью, нередко находят способы обойти этот запрет. Как с этой проблемой справляется губернатор Красноярского края Александр Усс, читайте в нашем материале

Зимняя Универсиада 2019 года, которая прошла в Красноярске, была имиджевым проектом федерального центра. Шутка ли сказать - впервые в истории РФ и даже СССР в стране прошло такое мероприятие.

Да, Москва в 1973-м и Казань в 2013-м принимали универсиады, но это были соревнования по летним видам спорта. Так что неудивительно, что в регион стали наведываться министры. Например, глава Минспорта Павел Колобков в октябре 2017 года торжественно открыл часы обратного отсчета до начала соревнований. Министр энергетики Александр Новак в марте 2019-го приезжал в Красноярск и проверял энергоснабжение объектов Универсиады. А вице-премьер Ольга Голодец заявила о создании в Красноярске новой инфраструктуры для развития спорта.

Она также сообщила, что Сибирский федеральный университет (СФУ), принимавший непосредственное участие в подготовке Игр, получит новый кампус. Именно с этим учебным заведением и связан главный герой нашей статьи.

Ученый губернатор

Правовед Александр Усс, защитивший докторскую диссертацию по теме «Социально-интегративная роль уголовного права», стоял у истоков создания СФУ в 2006 году и с 2010 года - бессменный президент вуза. Эта должность была введена специально для него.

С января 1998-го по сентябрь 2017-го он председательствовал в Заксобрании

Красноярского края, после чего стал врио губернатора, закрепившись на этой должности после выборов в сентябре 2018-го уже как полновластный глава региона.

Занимая посты во власти, он успешно вел дела с местными бизнесменами. Так, в 2007 году он приблизил к себе владельца строительного бизнеса средней руки Владимира Егорова.

Принадлежащая последнему строительная компания «Сибиряк» до этого момента звезд с неба не хватала, имея годовую выручку на уровне 200 млн рублей, однако в тот год получила первый крупный госконтракт сразу на сумму 60 млн рублей от СФУ, прочно связанного с возглавлявшим тогда региональное Заксобрание Уссом.

Впоследствии «Сибиряк» стал местным лидером госзаказов: на текущий момент у фирмы в портфеле более 700 контрактов по госзакупкам, ежегодно в ее копилку падает более 40 госконтрактов.

Владельцы «Сибиряка»

В учредительных документах «Сибиряка» числятся Егоров, на которого записаны 75% предприятия, и Екатерина Кочеткова (25%). Местные СМИ называют ее «массовым учредителем» и подставным лицом, через которого в фирме представлены интересы губернатора Усса.

Поток бюджетных денег в направлении «Сибиряка» усилился после того, как Усс стал губернатором. К тем миллиардам, которые фирма получала от СФУ, добавились и госконтракты на строительство объектов Универсиады.

При этом к своей работе «Сибиряк» относился недостаточно тщательно. Так, комплекс горнолыжных трасс «Сопка», за который фирма Егорова-Усса получила от государства 1,7 млрд рублей, весной 2020 года вышел из строя.

Как выяснилось, при строительстве не была решена проблема водоотведения и защиты от талых вод. В результате из-за таяния снегов водой промыло гигантские каньоны, подземные коммуникации оголились, со склонов сошел грунт.

Это не единственный случай: за тот же 2020 год суммарный объем поданных к компании исков превышает 1 млрд рублей, а Ростехнадзор и другие надзорные органы зафиксировали порядка шести сотен нарушений.

Однако Егоров делает вид, что никаких проблем не существует, наоборот, обращается в суд, чтобы взыскать с государства 222 млн рублей за дополнительные работы на объектах Универсиады. Бизнесмен явно уверен в своей неприкосновенности.

Черная полоса Егорова

Однако в начале 2021 года над Егоровым неожиданно сгущаются тучи, силовики проводят обыски в офисе его строительной компании и краевой больнице.

Ранее «Сибиряк» получил контракт на 3,7 млрд рублей на достройку хирургического корпуса, а также взялся оснастить лечебное учреждение медицинским оборудованием на сумму 582,3 млн рублей.

Как сообщал «Интерфакс», именно последний контракт вызвал вопросы у следователей, они подозревают хищение 113 млн рублей при поставках медоборудования.

По версии правоохранителей, оборудование заменялось на более дешевое, не отвечающее спецификациям договора. Росздравнадзор отметил, что поставленная медтехника могла представлять угрозу для жизни людей.

Пока среди подозреваемых исполнительный директор «Сибиряка», сын Владимира Егорова Константин, а также Сергей Вакуленко, глава компаний-субподрядчиков «Стройтекс» и «Красмедсервис», непосредственно осуществивших поставку медоборудования.

Егоров-старший назвал действия следователей заказным сведением личных счетов, впрочем, не упомянув фамилии заказчика этих «маски-шоу». Вместо этого он начал обвинять во всем сотрудников ФСБ.

«Вакуленко за что посадили? Вообще не могу понять! Потому что если по-приличному, то надо там было людей из ФСБ садить, которые принимали это оборудование. <...> Возможно, начальство ФСБ не знает, что они творят», - приводит слова бизнесмена babr24.com

о тесных связях которого с Егоровым в регионе знают практически все. СМИ выдвигают различные предположения относительно личности заказчика, в том числе даже версии, что таким образом кто-то из федерального центра хочет свалить губернатора Усса,

Однако согласно информации, полученной нашим изданием от источников, знакомых с ситуацией, проблемы с законом Егорову организовал его давний партнер.

Ссора бизнеса и власти

По данным одного из наших информаторов, в действительности участие Егорова в собственном бизнесе гораздо менее существенное, чем это отмечается в официальных документах.

Согласно неформальным договоренностям, 70% бизнеса Егорова владеет губернатор Усс, рассказал нам близкий к местным политическим кругам источник.

Это объясняет как причины обрушившегося на «Сибиряка» вала государственных контрактов, так и предпосылки обострения отношений между акционерами.

Все дело в том, что Егоров больше не согласен удовлетвориться долей в 30%, когда юридически все записано на него. Привыкнув к своей неуязвимости, он просто стал присылать меньше денег главе региона, отметил источник.

По его данным, это привело Усса в бешенство, после чего у Егорова начались проблемы с законом.

Причем, судя по характеру «наезда», который пока не коснулся олигарха местного разлива непосредственно, губернатор пока надеется, что Егоров одумается и вернется к старым договоренностям, после чего открытые дела можно будет «замять».

Однако если Егоров будет упорствовать, то его будут ждать самые серьезные проблемы. Как показывает опыт, Александр Усс безжалостно расправляется со своими друзьями, как только они перестают представлять для него ценность.

Дело Быкова

Давний знакомый нынешнего красноярского губернатора Анатолий Быков некогда был богатейшим региональным бизнесменом. В 90-х годах прошлого века он получил контроль над Красноярским алюминиевым заводом (КрАЗ), что приносило ему сотни миллионов долларов.

Часть прибыли он использовал на строительство храмов, закупку оборудования больницам, поддержку ветеранов, спортсменов и сирот, при этом не забывая на различных встречах с народом говорить о справедливости.

Все это помогло предпринимателю ворваться в региональную политику, организовав клан «алюминиевых», в который входил и Александр Усс. Команда противостояла «никелевым», группе, организовавшейся вокруг другого красноярского промышленного гиганта - «Норникеля».

Однако в политике Быков не показал достаточной гибкости, за что и поплатился. После конфликта с губернатором Александром Лебедем, которому бизнесмен помог избраться на должность, Быков оказывается за решеткой сначала в 1998, а потом и в 2000 году,

откуда выходит только после того, как отказывается от КрАЗа.

Однако даже сидя в СИЗО он выигрывает выборы в горсовет Красноярска и попадает в Законодательное Собрание, что позволяет ему оставаться в обойме и играть заметную роль в региональной власти.

И вот в 2018 году его давний соратник Александр Усс становится губернатором Красноярского края. Быков надеется на поддержку главы региона в своих проектах, однако получает от ворот поворот.

Усс дает ему понять, что уже оказанная услуга оплате не подлежит, и все, что сделал для него Быков, давно забыто и неправда.

Бывший владелец КрАЗа пытается «бодаться» с главой региона, критикует его в СМИ, поддерживает выступившую против Усса бывшую главу местной Счетной палаты Татьяну Давыденко, обвинившую краевые власти в хищениях леса, однако весной 2020-го снова оказывается за решеткой.

Теперь Быкова обвиняют в организации убийства, которое произошло более 26 лет назад. Мало кто из местных журналистов сомневается, что это дело имеет политическую подоплеку.

Действительно, если преступление было совершено 26 лет назад, почему его стали так активно расследовать только сейчас? Такое ощущение, что следователи работают прямо по горячим следам, не остывшим за более чем четверть века.

Усс попытался через близкого к нему журналиста, главного редактора местного издания «Красноярская газета» Олег Пащенко, откреститься от причастности к преследованию Быкова.

«Ребята, здесь Москва. Уверяю 100%. Я разговаривал с губернатором, мы коснулись и темы Быкова нормально – у Усса было несколько движений на мирное разрешение дела, но, к сожалению, Анатолий Петрович принимал это, как какую-то обманку. Бывает такое, мы же мужики в конце концов», - приводит tvk6.ru слова Пащенко.

Однако эмоциональное заявление Пащенко выглядит весьма неубедительно. Очевидно, что Уссу было выгодно избавиться о Быкова. Были у него и возможности сделать это. Но не одного Быкова «кинул» Усс. После того, как он стал губернатором, ему перестали быть нужны и другие давние политические соратники.

Журналисты на обочине

Телекомпания ТВК играла значительную роль в красноярской политике. Формально независимая, живо освещающая политические темы, она стала настоящей «кузницей кадров» для местных органов власти.

Ее журналисты становились депутатами, не переставая вести свои программы на ТВК: Вадим Востров, Алексей Клешко, погибший в 2018 году, Марина Добровольская, Илья Зайцев. Поддерживали команду «алюминиевых», в том числе и Усса.

Однако после того, как он стал губернатором, надобность в медийной поддержке со стороны независимой и яркой местной телекомпании пропала, и у ТВК начались проблемы.

Осенью 2020 года ее отключили от сети федерального кабельного оператора «Ростелеком», что можно смело воспринимать как негативный сигнал от власти.

До этого уменьшились рекламные контракты, телекомпанию вынуждают выехать из помещения, что вызывает сомнения в том, что ей удастся выжить.

Но нынешний глава региона, который, когда ему это было выгодно, был регулярным гостем эфиров ТВК, сейчас и в ус не дует.

Проблемы тех, кто ему помогал когда-то, его не волнуют. Особенно если он считает, что без этих людей ему удастся обойтись.



