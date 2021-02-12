Книга для обязательного чтения

Так уж получилось, что в силу индивидуальных склонностей, а после и в силу профессиональных обязанностей, мне посчастливилось прочитать довольно большое количество книг. Обычно бывает, чем дальше, тем меньше ты открываешь произведений, которые ошеломляют, заставляют по-новому оценить то, что казалось, оценено уже окончательно, переосмыслить хорошо знакомые исторические сюжеты.





И вот передо мной книга: «КАК РУССКИЕ НАУЧИЛИСЬ ВОЕВАТЬ. Откровенные беседы с фронтовиками» (М., ВЕЧЕ. 2020). За небольшим исключением, к которому я вернусь позже, это мемориальное сочинение состоит из рассказов ветеранов, которые собрал и опубликовал известный военный историк и журналист Алексей Викторович Тимофеев. Признаюсь, не так много из прочитанного ранее о войне оставило такое щемящее ощущение подлинности и огромной гордости за принадлежность к нашему народу-победителю, но, конечно, «со слезами на глазах».





Безусловно, существует весьма обширный корпус мемуарной и популярной литературы о ВЕЛИКОЙ ВОЙНЕ, но немалая её часть печаталась в эпоху, когда государственная цензура, да и общий стиль культурного и общественного существования, нивелировал многое из драматических военных будней. Кроме того, самиавторы, в то время, не желали раскрывать отдельные эпизоды фронтового бытия, ибо переживание этой грандиозной катастрофыещё не остыло в их памяти. Великая заслуга Алексея Тимофеева, что в кошмарные времена правления Бориса Ельцина, когда почти все достижения нашей РОДИНЫ стали ставить под сомнения, а то и вовсе отвергать, онразыскал воинов той войны и записал их честные и, поэтому, исключительно интересные и эмоционально мощные воспоминания.





Итак, в книгу вошли значительные по объёму воспоминания фронтовиков - рядовых и маршалов, разведчиков и военных корреспондентов, морских пехотинцев и лётчиков. Кроме того, автор-составитель поместил в неё умное, содержательное интервью, прекрасного, на мой взгляд, историка Александра Ивановича Рогова. Сын фронтовика, лауреат Государственной премии СССР, учёный, очень компетентно рассказал о положении Русской Православной Церкви в период войны.





Весь этот обширный, довольно разнообразный материал Алексей Тимофеев, с высокой степенью профессионализма, удачно выстроил в единую, содержательно связанную композицию. Пожалуй, некоторое сомнение вызывает лишь название книги «Как русские научились воевать». Думаю, «Как русские умели воевать» звучало бы точнее.





Признаюсь, у меня вызвало некоторое удивление то обстоятельство, что в рассказах фронтовиков полностью отсутствует не только голливудское сказочное суперменство, но и вообще какое-либо ячество. А вот подшучивали над собой ветераны часто. Становится понятным, почему броская, эффектно-яркая доблесть солдат вермахта, помноженная на прекрасную подготовку рядового состава и офицеров, талант командиров, высокую штабную культуру и отличную техническую оснащённость, разбилась вдребезги, столкнувшись с величайшим упорством и стойкостью бойцов Красной Армии. Как это похоже на Отечественную войну 1812 года, особенно в изложении гениального Льва Толстого! Любопытно, что практически все немецкие мемуары на тему войны полны дифирамбов в адрес русского солдата.





В качестве примера процитирую двух знаменитых немецких военных. Танкист, лейтенант Отто Кариус, воевавший, как на Восточном, так и на Западном фронтах: «В конце концов, пятеро русских представляли большую опасность, чем тридцать американцев. Мы уже успели это заметить за последние несколько дней боев на западе», или, его же: «Мы привыкли к противнику такому, как русские; мы были поражены контрастом. За всю войну я никогда не видел, чтобы солдаты (армии США – А.Е.) разбегались так, что только пятки сверкали, хотя даже, по существу, ничего особенного не происходило». А вот мнение старшего командира, генерал-полковника Гейнца Гудериана: «Русский солдат всегда отличался особым упорством, твердостью характера и большой неприхотливостью. Во Второй мировой войне стало очевидным, что и советское верховное командование обладает высокими способностями в области стратегии».





Зато наши союзники, с лукавыми умениями исторических шулеров, пытаются умалить подвиг советских бойцов! Работавшая в России английский историк Кэтрин Мерридейл, тоже собиравшая истории наших ветеранов, выпустила две книги с характерными заголовками: «Каменная ночь: смерть и память в России XX века» и «Война Ивана: жизнь и смерть в Красной армии», в которых наш солдат представлен этакой безликой примитивной «серой скотинкой» храброй из варварства, дикости и равнодушию к смерти. Примерно так же видел воинов наших вооружённых сил знаменитый британский военный историк Б.Г. Лиддел Гарт: «Русские солдаты переносили такие трудности, которые оказались бы не под силу солдатам западных армий», но «если бы Россия создала дорожную сеть, примерно такую же, как в западных странах, то Россия, вероятно, была бы завоёвана очень быстро». Эту, несколько завуалированную русофобию, где на помощь «генералу Морозу» приходят ещё «генерал Дикость» и «генерал Отсталость», легко опровергают воспоминания ветеранов Красной Армии.





Прошу оценить изящный психологический приём наших разведчиков, позволяющий понять насколько «дикими и примитивными» оказались советские бойцы: «Когда я внезапно сталкивался с врагом лицом к лицу, я ему мило улыбался. Он замешкается на несколько секунд, и это давало мне возможность остаться живым и что-то сделать», (с.48) говорил дважды Герой Советского Союза Виктор Николаевич Леонов. Не уверен, что в языках народов Европы найдётся адекватный синоним к русскому слову смекалка.





Действительно, нацистским покорителям России приходилось очень тяжело. Вспоминает военный разведчик, Виктор Николаевич Леонов - в одной из критических ситуаций, когда его отряд был обнаружен врагом: «… нас спас Иван Лысенко, сибиряк, чемпион по борьбе, самый сильный физически в отряде, всеми любимый за доброту и справедливость. Он вырвал из земли рельсовую крестовину, весом она было килограммов сто, на которой крепились мотки колючей проволоки, и взвалил себе на плечи. Сказал только: «Пролазьте, пока стою!» (с. 20).





Какие люди! Ни в одном из многочисленных, прочитанных мною мемуаров ветеранов Вермахта, мне не встретилось описание подобного подвига!





Увы, но, как и в обычной мирной жизни, на войне было много несправедливости, малодушия и лжи. Залуженный ветеран, полковник Пётр Михайлович Дунаев очень переживал узнав, что все члены экипажа сгоревшего в танке Феодосия Гануса получили звёзды Героя, кроме одного – немца по национальности. Или, рассказ морского пехотинца Вадима Владимировича Федулова: «Из Москвы выехали в бушлатах, а в Тбилиси ходили уже в одной робе, жарко. И что нас поражало — город буквально набит людьми. В Москве редко человека тогда на улице встретишь, а если увидишь его, то он весь бледный, чухлый, люди падали на ходу от голода. А здесь зашли в подвал — сыр, колбаса, хлеб, вино в свободной продаже! Мы просто ошалели. А какие кругом мальчики ходят — морды круглые, розовые… Спрашиваем у сопровождающего, а это была женщина — старший лейтенант, сама из Тбилиси. Она отвечает: это все больные туберкулезом… Мы говорим: как?! У них морды-то красные от вина. Как потом узнали — справка о туберкулезе стоила там 15—20 тысяч рублей» (с.242 – 243). Однако разве мог кто-либо из наших бойцов решить «раз так, то и воевать не буду?!». ОНИ СРАЖАЛИСЬ ЗА РОДИНУ, частью которой были и розовощёкие тбилисские «чахоточники».





Для многих людей, безусловно, значимым является отношение фронтовиков к такой неоднозначной фигуре как Иосиф Виссарионович Сталин. Судя по имеющимся в книге материалам, Верховного Главнокомандующего уважали, ценили его волю, гордились, что во главе страны находится столь сильный лидер. Причём тут практически отсутствует примитивный слепой фанатизм, но присутствует понимание – в условиях максимального напряжения сил государства, необходим именно такой человек. В качестве примера приведу яркий эпизод фронтового бытия, рассказанный Алексею Тимофееву военным лётчиком Фёдором Фёдоровичем Архипенко, которому в ту пору было всего девятнадцать лет. Цитирую: «Начальство забыло о лётчиках, нёсших боевое дежурство, не покидая кабин днём и ночью. Теряя на третьи сутки сознание, они вылезли из машин. Появившийся неожиданно командующий ВВС Северо-Кавказского округа генерал С. Красовский приказал: «Отвести на 25 метров и расстрелять!» Спас наказанных командир полка … Впрочем, я согласен с тем, как всё было, и сейчас. Шла война, дисциплина была нужна. И мы всё отдавали Родине» (с.215-216). Уверен - ветераны совершенно правы, кто бы что ни говорил из нынешних разоблачителей и «диванных стратегов».





Для людей старшего поколения, которые не забыли ещё одного главу нашего государства, светлой памяти Леонида Ильича Брежнева, очень важным является такой кусочек из воспоминаний бойца морской пехоты В.В. Федулова: «Были у нас те, кто воевал на Малой Земле. А все, кто там был, награждались в обязательном порядке орденом Красной Звезды, было такое сталинское указание». (с. 245). Насколько мелкими, пошлыми видятся сейчас, по прошествии стольких лет, шутки над ветераном войны, участником парада Победы Брежневым и его мемуарной книгой «Малая земля».

Думаю, что на войне такого масштаба побеждает не тот, кто злей, а тот, кто добрей, сердечнее, у кого душа глубже, выше и шире.





Вот потрясающий, на мой взгляд, отрывок из статьи писателя-фронтовика Юрия Васильевича Бондарева, процитированной Алексеем Тимофеевым: «Помню, — пишет писатель в статье «Мое поколение», — в предгорьях Карпат первые треугольники журавлей возникли в небе, протянулись в белых, как прозрачный дым, весенних разводах облаков над нашими окопами — и мы зачарованно смотрели на их медленное движение, угадывая их путь в Россию. Мы смотрели на них до тех пор, пока гитлеровцы из своих окопов не открыли автоматный огонь по этим косякам, трассирующие пулирасстроили журавлиные цепочки, и мы в гневе открыли огонь по фашистским окопам». (С. 387).





Очевидно, что ни пересказ, ни обильное цитирование, по-настоящему, не заменят книги, особенно такой. В ней - подлинность, плоть и кровь времени, в которомдля миллионов самых разных людей быт сменился бытием, когда подвиг, растянутый на годы стал подвижничеством, когда СЛОВО Евангелия ««Нет больше той любви, аще кто положит душу свою за други своя» (Ин. 15: 13) стало не только делом одного, но делом каждого!





P.S. В учебных заведениях есть понятие – для обязательного чтения. На мой взгляд, книга «КАК РУССКИЕ НАУЧИЛИСЬ ВОЕВАТЬ. Откровенные беседы с фронтовиками», должна стать таковой для каждого гражданина России.