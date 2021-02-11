На Украине запретили Хор Турецкого, но отменили переименование Московского проспекта

Министерство культуры Украины обновило список российских артистов, якобы создающих угрозу национальной безопасности государства. В него попали пять участников "Хора Турецкого", а также два актера, сыгравших в фильме "Крым".

Всего сейчас в списке значатся 171 человек, в том числе Никита Михалков, Карен Шахназаров, Павел Лунгин, Александр Розенбаум, Валентина Талызина, Наталья Варлей, Лев Лещенко, Зураб Церетели и многие другие. Внесение в список означает запрет на показ концертов, передач, фильмов и сериалов с участием этих людей по украинскому телевидению , а также запрет въезда на Украину.