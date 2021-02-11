 

На Украине запретили Хор Турецкого, но отменили переименование Московского проспекта

Министерство культуры Украины обновило список российских артистов, якобы создающих угрозу национальной безопасности государства. В него попали пять участников "Хора Турецкого", а также два актера, сыгравших в фильме "Крым".
Всего сейчас в списке значатся 171 человек, в том числе Никита Михалков, Карен Шахназаров, Павел Лунгин, Александр Розенбаум, Валентина Талызина, Наталья Варлей, Лев Лещенко, Зураб Церетели и многие другие. Внесение в список означает запрет на показ концертов, передач, фильмов и сериалов с участием этих людей по украинскому телевидению, а также запрет въезда на Украину.
 
В то же время окружной административный суд Киева отменил решение городского совета от 2016 года о переименовании некоторых улиц; например, Московский проспект тогда получил имя одного из идеологов украинского национализма, нацистского пособника Степана Бандеры.

В обосновании решения суд указал, кроме прочего, что процедура голосования в Киевсовете вызывает сомнения, так как прошла без предварительного общественного обсуждения и с рядом других нарушений. Решение касается Московского проспекта, а также улиц Кутузова, Суворова и переулка Кутузова. В частности, улица Суворова вновь получает своё название после того, как была переименована в улицу Михаила Омельяновича-Павленко. 

 

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
» Украина планирует запретить ввоз российских книг
» Организация «Правый сектор» в Крыму признана террористической и запрещена
» В России будут запрещать символику во внесудебном порядке
» Никита Михалков продолжит собирать 1% "налог" с продажи цифровых носителей
» Украина отменяет "черные списки" российских граждан?
Материал недели
Благодаря Крылову исчезли родимые пятна русского национализма

Благодаря Крылову исчезли родимые пятна русского национализма

Публикации
Ядерная война: страшилка или реальная перспектива?

Ядерная война: страшилка или реальная перспектива?

Как языковой вопрос раздробил Молдавию. Впереди новые расколы?

Как языковой вопрос раздробил Молдавию. Впереди новые расколы?

Как белорусов видят на Западе?

Как белорусов видят на Западе?

Русский космизм и местечковое еврейство. Махатмы.

Русский космизм и местечковое еврейство. Махатмы.

Согласие с Дерипаской

Согласие с Дерипаской

«Почему мой профессор не чёрный?»: BLM закрывает науку

«Почему мой профессор не чёрный?»: BLM закрывает науку

Главные темы
Выборы президента РФ Госдума РФ Интернет Коррупция Новые законы Правительство
все темы →
Рейтинги
  • Самое читаемое
  • Все за сегодня
История моего пятидесятисемитства

История моего пятидесятисемитства

Уроки Навального

Уроки Навального

Всё, что вы хотели знать о педофилии, но боялись спросить

Всё, что вы хотели знать о педофилии, но боялись спросить

Серебренников: режиссерская трагедия

Серебренников: режиссерская трагедия

Конфигурация российской власти. Продолжение

Цены на аренду загородной недвижимости в России выросли в полтора раза

  • 20:01
  • 179

На Украине запретили Хор Турецкого, но отменили переименование Московского проспекта

  • 19:51
  • 183

В Британии правительство просят расследовать массовые смерти в домах престарелых

  • 23:04
  • 484

Чубайс считает устойчивое развитие новой религией XXI века

  • 20:25
  • 521

Удмуртия и Чечня отменяют масочный режим

  • 19:20
  • 519

Госдума увеличила штрафы за неповиновение силовикам

  • 18:57
  • 510
АПН в соцсетях
  • Вконтакте
  • Facebook
  • Twitter
APN.ru