На Украине запретили Хор Турецкого, но отменили переименование Московского проспекта

Министерство культуры Украины обновило список
российских артистов, якобы создающих угрозу национальной безопасности государства. В него попали пять участников "Хора Турецкого", а также два актера, сыгравших в фильме "Крым".
Всего сейчас в списке значатся 171 человек, в том числе Никита Михалков, Карен Шахназаров, Павел Лунгин, Александр Розенбаум, Валентина Талызина, Наталья Варлей, Лев Лещенко, Зураб Церетели и многие другие. Внесение в список означает запрет на показ концертов, передач, фильмов и сериалов с участием этих людей по украинскому телевидению, а также запрет въезда на Украину.
В то же время окружной административный суд Киева отменил решение городского совета от 2016 года о переименовании некоторых улиц; например, Московский проспект тогда получил имя одного из идеологов украинского национализма, нацистского пособника Степана Бандеры.
В обосновании решения суд указал, кроме прочего, что процедура голосования в Киевсовете вызывает сомнения, так как прошла без предварительного общественного обсуждения и с рядом других нарушений. Решение касается Московского проспекта, а также улиц Кутузова, Суворова и переулка Кутузова. В частности, улица Суворова вновь получает своё название после того, как была переименована в улицу Михаила Омельяновича-Павленко.