Дания запускает приложение, в котором можно дать согласие на секс

Согласно подсчётам датского Министерства юстиции, с стране совершается около 11400 изнасилований или попыток изнасилования в год. В декабре датский парламент расширил понятие изнасилования, и теперь оно включает в себя любой секс без эксплицитного (чётко выраженного) согласия. Прежде считалось, что насильник применяет к своей жертве силу. В 2018-м году такой закон приняли в Швеции, после чего число обвинительных приговоров по изнасилованиям выросло на 75%.

Предполагается , что приложение iConsent поможет разграничению насилия и ненасилия. Каждая сторона нажатием кнопки может дать согласие на один секс, которое действительно в течение суток и может быть отозвано в любой момент. Также приложение даёт советы по поводу сексуального здоровья.

Несмотря на благие намерения, приложение было холодно воспринято датчанами -- в частности, оно было названо "таким же сексуальным, как ещё одна ковидная пресс-конференция".