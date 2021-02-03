Согласие с Дерипаской

В конце декабря 2020 года Олег Дерипаска, в представлении не нуждающийся, выступил в «Ведомостях» со статьей о будущем экономическом развитии России . Главный тезис его выступления был такой: население России слишком бедное, ВВП очень низкий и подушевая доля его для 53% населения составляет всего 4000 евро в год, что более чем втрое меньше, чем в Польше. Население бедствует и имеет унизительно низкий доход.

Пожалуй, подобной фразы «унизительно низкий доход», я до этого в прессе не читал. И уж тем более неожиданно ее слышать из уст Олега Дерипаски. Тем не менее, фраза его абсолютно точная и он совершенно прав. К ней даже добавить нечего.





Дерипаска посвятил основную часть своего выступления в газете способам достижения экономического результата, чтобы ВВП России поднялся с примерно 100 до 300 трлн рублей в год. Прочитав его соображения, я с некоторой ностальгией вспомнил дела многолетней давности: доклады и публикации Института национальной стратегии, в которых обсуждались те же самые вопросы.





Редакция «Ведомостей» написала, что Дерипаска открыл экономическую дискуссию. На мой взгляд, таковой не было. Во-первых, потому, что статью Дерипаски широкая общественность просто не заметила в потоке новостей о коронавирусе, Навальном и прочей подобной шелухе; да и найти ее поисковиком оказалось не столь просто. Во-вторых, в сущности, с тем, что предлагает Дерипаска, можно в основном согласиться. Некоторые различия будут лишь в деталях и нюансах. Так что, тут не дискуссия, не спор, не столкновение точек зрения, а консенсус, по сути дела.

Сырье переработать у себя





Вот Дерипаска предлагает сделать ставку на переработку сырья: сельскохозяйственного, нефтегазового и горнорудного. Сейчас Россия это сырье экспортирует, а назад ввозит готовую продукцию, из нее произведенную. Если же развивать переработку своего сырья у себя, то можно, но оценкам Дерипаски получить увеличение ВВП России примерно на 100 трлн рублей в год.





Доклад Института национальной стратегии «Выбор России: катастрофа или революция сверху?», опубликованный летом 2009 года. Там был подраздел о формировании новых точек экономического роста, и предлагалось превращение российского топливно-энергетического комплекса из классической сырьевой отрасли в отрасль производящую и инновационную: «Экспорт продукта, а не сырья, т.е. максимально возможный отказ от экспорта «сырых» энергоносителей и переход к экспорту энергоносителей с той или иной степенью переработки. Под переработанными энергоносителями понимаются виды промышленной продукции, в изготовлении которых используется либо энергетическое сырье, либо большие объемы энергии. Это различные полимеры, пластмассы, другая продукция органического синтеза, сжиженный газ, а также ряд металлов».

Несмотря на то, что в фокусе внимания доклада ИНС стояла топливно-энергетическая отрасль, мысль та же самая, что у Дерипаски, и выражена почти так же 11 лет назад. Это консенсус. Даже более того, ни у одного экономиста или промышленника, хоть как-то думающего об экономических перспективах России, и мысли не будет спорить с этим положением.





Обсудить можно различные частные вопросы, касающиеся этой темы. Например, в переработке сырья у себя какое направление принять: экспортное или ориентированное на внутренний рынок? Вот это уже непростой вопрос, и в разных отраслях ситуация может быть различной, и вытекающие отсюда стратегии тоже могут различаться. В общем же, поскольку население России имеет унизительно низкие доходы, и его покупательная способность значительно снижена, то и переработка сырья неизбежно, хотя бы на определенном этапе, примет экспортный характер. На мой взгляд, этот вопрос надо решать не в стиле «или-или», а выставляя пропорцию в производстве продукции для своего рынка и экспорта. Это будет один из важнейших показателей российской экономики и один из важнейших регуляторов.

«Кедровый тракт» и его непростая предыстория





Предложение Дерипаски переименовать привычный нам Транссиб в «Кедровый тракт» на первый взгляд вызывает улыбку. Хотя, почему нет? Новые явления всегда появляются с новых имен.





Дерипаска снова поднял тему модернизации пропускной способности этой железнодорожной магистрали для крупномасштабного транзита контейнерных грузов из Азии в Европу и обратно, а также он предложил создать 5-6 крупных логистических центров вдоль этого маршрута, вблизи которых располагаются перерабатывающие производства, о которых говорилось выше. Прекрасный план! Даже изложенный в нескольких предложениях, он задает основную мысль экономического, территориального и транспортного развития России на десятилетия и даже века вперед. Спорить с ним? А что, можно предложить что-то другое?





В том-то и дело, что ничего другого, что в столь же значительной степени способствовало бы модернизации и развитию российской экономики, предложить нельзя. С конца 2000-х годов трансконтинентальный железнодорожный транзит выдвигался в качестве одного из ключевых проектов. В одном из первых докладов Института современного развития (ИНСОР) «Модернизация России», выпущенном в 2009 году, трансконтинентальный транзит был выделен в качестве одного из важнейших проектов модернизации российской экономики. И с новшеством. О привлечении контейнерных грузов на Транссиб говорили и писали много, но именно в этом докладе впервые был выдвинут ключевой тезис, что транзит должен быть на основе технологий скоростных железных дорог.





Впоследствии, в 2011 году Институт национальной стратегии, совместно с южнокорейскими партнерами и РЖД выполнил более детальную разработку этой идеи, в которой был предложен технический абрис высокоскоростного грузового поезда и автоматизированной погрузки и разгрузки контейнеров. Да, такой проект был капиталоемким, но зато он обещал создание крупного высокотехнологического сектора в транспортном машиностроении и робототехнике, а также создавал уникальные условия для ускоренного развития, в сущности, всей Сибири. РЖД под руководством Владимира Якунина проявляли к скоростным железным дорогам интерес и был даже разработан проект ВСМ Москва- Казань, которая при определенных условиях могла бы стать первой очередью трансконтинентальной высокоскоростной железной дороги.





Идея продвигалась, и благодаря усилиям Ивана Старикова была даже продвинута в программу кандидата на выборах президента РФ Михаила Прохорова в 2012 году. Инфраструктурный раздел программы обещал строительство не менее 5 тысяч км высокоскоростных железных дорог и повышение скорости перемещения грузов и пассажиров не менее чем на 50% к 2020 году.

Однако, в августе 2015 года Владимир Якунин ушел из РЖД, а новый генеральный директор компании Олег Белоусов повернул развитие железных дорог в сторону перевозок угля, зерна и прочих подобных грузов. В РЖД занялись увеличением пропускной способности Восточного полигона (БАМ и Транссиб), с вложениями 700 млрд рублей. В 2018-2019 году в РЖД появились планы увеличения нагрузки на ось до 27 тонн (вместо принятой нагрузки 22 тонны на ось), что потребовало бы усиления путей с вложениями около 1 трлн рублей.





Нынешнее руководство РЖД всеми силами увеличивало перевозки угля. К 2018 году доля угля в перевозках достигла 29,3%, тогда как в 2008 году составляла 22,7%. В 2016 году РЖД перевезли 328, 6 млн тонн, а в 2019 году – 372 млн тонн. И в программе развития РЖД до 2025 года предусматривается рост перевозок главным образом за счет угля.





РЖД гордилось увеличением перевозок угля, несмотря на то что этот вид грузов был убыточным и давал общий убыток в 54,7 млрд рублей, из которых 52 млрд. рублей убытка давали перевозки угля в восточном направлении. Это неудивительно, уголь на восток перевозился с 60%-ной скидкой. Убытки компенсировались за счет других грузов. Уже в 2016 году тарифы выросли на 9%, растут тарифы и теперь, согласно решению ФАС: в 2020 году – на 3,5%, в 2021 году – на 3,7%, в 2022 году – на 3,6%, в 2023 году – на 3,8%, и в 2024 и 2025 годах – на 3,9%.





Ввиду ставки на уголь, в РЖД работы по развитию высокоскоростного движения в трансконтинентальном направлении были фактически свернуты. Это был выбор руководства компании, лишающий Россию важного технологического и конкурентного преимущества.





Концепт высокоскоростного грузового движения была на несколько лет забыта, и снова появилась в 2018-2019 годах уже в РАН, в виде проекта «Единая Евразия: Транс-евразийский пояс развития», который особенно продвигал президент РАН Александр Сергеев. Этому проекту было посвящено несколько заседаний, о нем было доложено президенту России Владимиру Путину. Но что любопытно, в проекте «Единая Евразия» нет ни слова ни о том, что эта идея появилась много лет назад, ни о работах предшественников, то есть ИНСОР и ИНС. Насколько можно судить, РАН теперь претендует на лавры первооткрывателя этой идеи, и потому не было привлечения авторов предшествующих разработок к обсуждению проекта.





Если это конкуренция, то надо сказать, что такая конкуренция идет во вред делу. Фактически, было упущено десять лет, за которые можно было бы провести необходимые разработки и даже построить, хотя бы отчасти саму магистраль. Мы вернулись к исходной точке. Если мы так будем топтаться на месте, то нас опередит Китай, в котором, в декабре 2020 году уже был построен первый образец грузового высокоскоростного поезда. Китайцы сначала испробуют его у себя, а потом потянут высокоскоростную магистраль в Европу, после чего о преимуществах Транссиба можно будет забыть.





Экономическое развитие целого ряда регионов Урала и Сибири в решающей степени зависит от транспорта. Эти регионы фактически отрезаны и от большей части внутреннего рынка, и от экспортных рынков высокими тарифами, так, что получается, что, к примеру, fob Владивосток выходит иногда дороже продажной цены аналогичного товара на внешнем рынке. Ставка РЖД на уголь, зерно, лес и тому подобные сырьевые грузы, которые, как они открыто говорят сами, им перевозить проще, фактически уничтожает развитие сибирской промышленности и подрывает развитие экономики России в целом.

Какое будет место России в мире?





Мир меняется, и встает вопрос о том, какое место Россия будет занимать в этом мире? Олег Дерипаска ставит вопрос ребром: нам требуется резкое увеличение ВВП, преодоление унизительной бедности населения. Этого нельзя добиться, если оставаться в рамках модели экспорта сырья и энергоносителей. Россия должна стать крупным товаропроизводителем. Тогда сырье и энергоносители будем потреблять сами, и будем загребать прибыль от продажи товаров высокого передела и высоких технологий.





Все, что предложил в своей статье в «Ведомостях» Олег Дерипаска: экономический суверенитет, роль Центробанка, необходимость развития рынка облигаций, снижение ипотеки, увеличение госдолга в интересах экономического развития – все это разумно и необходимо. Не вижу ничего, с чем нельзя было согласиться по принципиальным соображениям. Тем более, что такие же или аналогичные идеи выдвигались много лет назад, и выступление Дерипаски наглядно показало, что они нимало не устарели.





Хорошо, что Дерипаска открыл эту дискуссию, а точнее, на мой взгляд, обсуждение, как добиться поставленных им целей. Это важно для страны в целом. Вообще, долго еще мы будем отставать по доходу от Польши?