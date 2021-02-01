Европол предупреждает о "преступных группировках", подделывающих ковидные тесты

По заявлению Европейского полицейского агенства (Европол), "пока остаются в силе ограничения, введённые на фоне пандемии, эта незаконная деятельность (подделка отрицательных тестов на ковид) продолжит процветать. Особенно с учётом того, что существующие технические возможности в виде принтеров с высоким качеством печати и различного программного обеспечения позволяют злоумышленникам производить документы, которые очень сложно отличить от оригиналов".

В частности, недавно накрыли группу, занимавшуюся этой деятельностью в парижском аэропорту Руасси - Шарль де Голль. В Великобритании были выявлены фальсификаторы, продающие поддельные сертификаты за 100 фунтов стерлингов. Группа, ликвидированная в Испании, продавала подтверждения отсутствия коронавируса за 40 евро. Имеются данные о специальных приложениях, которые позволяют автоматизировать процесс фальсификации сертификатов.



