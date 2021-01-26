Медицина для мигрантов, рост вложений в экономику Москвы, безработица в Крыму

Депутаты Госдумы приняли в первом чтении правительственный законопроект № 1076141-7 о создании в России единой федеральной информационной системы, в которую попадёт информация о медицинских освидетельствованиях мигрантов.

Медосмотры будут обязаны проходить иностранные граждане и лица без гражданства, которые хотят получить вид на жительство в России, разрешение на работу или трудовой патент. Пройти медосмотр можно будет только в государственном или муниципальном учреждении. В ходе осмотра мигранта проверят на наркозависимость, наличие ВИЧ-инфекции, туберкулёз. По результатам медосмотра выдадут сертификат, а данные об осмотре занесут в федеральную информационную систему. При получении вида на жительство медосмотр нужно будет пройти до подачи заявления, а при получении разрешения на работу в России - в течение 30 дней после получения разрешения.

Ещё в декабре Минстрой предложил возможности по организации упрощённого завоза в РФ мигрантов-строителей.

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