 

Медицина для мигрантов, рост вложений в экономику Москвы, безработица в Крыму

 
Депутаты Госдумы приняли в первом чтении правительственный законопроект № 1076141-7 о создании в России единой федеральной информационной системы, в которую попадёт информация о медицинских освидетельствованиях мигрантов.
Медосмотры будут обязаны проходить иностранные граждане и лица без гражданства, которые хотят получить вид на жительство в России, разрешение на работу или трудовой патент. Пройти медосмотр можно будет только в государственном или муниципальном учреждении. В ходе осмотра мигранта проверят на наркозависимость, наличие ВИЧ-инфекции, туберкулёз. По результатам медосмотра выдадут сертификат, а данные об осмотре занесут в федеральную информационную систему. При получении вида на жительство медосмотр нужно будет пройти до подачи заявления, а при получении разрешения на работу в России - в течение 30 дней после получения разрешения.
 
Ещё в декабре Минстрой предложил возможности по организации упрощённого завоза в РФ мигрантов-строителей.
Ковид не стал помехой для роста Москвы: в 2020-м году объём инвестиций в её экономику вырос на 2% и превысил 3 триллиона рублей. Предлагается ещё "стимулировать восстановительный рост за счёт реализации ключевых проектов" -- то есть, прежде всего, за счёт строительства. 
 
В то же время в ряде регионов России растёт безработица. Так, в Крыму численность только официально зарегистрированных в органах службы занятости жителей за 2020 год на фоне ковидоограничений превысила 48 тысяч -- это в девять раз больше, чем было до января 2020 года.

При этом число вакансий в Крыму снизилось: если год назад свободных рабочих мест было в два раза больше, чем состоящих на учёте в центрах занятости, то сейчас на одну вакансию претендуют четыре человека.


 

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APN.ru