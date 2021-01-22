Чиновники, которых назначает президент, смогут оставаться на постах и после 70 лет

Федеральные чиновники, которых назначает президент РФ, смогут работать на своем посту без возрастного ограничения в 70 лет, следует из законопроекта, который внесён Владимиром Путиным в Госдуму.

Согласно пояснительной записке, предельный возраст пребывания на госслужбе составляет 65 лет, но в отдельных случаях для руководителей высшей группы должностей срок службы может быть продлён на пять лет -- до 70 лет.

"Вместе с тем в отдельных случаях возникает необходимость продления срока государственной гражданской службы наиболее опытным и высококвалифицированным руководителям и после достижения ими указанного возраста", - говорится в записке.

Поэтому законопроектом предлагается снять ограничение в 70 лет для государственных гражданских служащих, которых назначает президент РФ.