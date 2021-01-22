 

Чиновники, которых назначает президент, смогут оставаться на постах и после 70 лет

 

Федеральные чиновники, которых назначает президент РФ, смогут работать на своем посту без возрастного ограничения в 70 лет, следует из законопроекта, который внесён Владимиром Путиным в Госдуму.

Согласно пояснительной записке, предельный возраст пребывания на госслужбе составляет 65 лет, но в отдельных случаях для руководителей высшей группы должностей срок службы может быть продлён на пять лет -- до 70 лет.

"Вместе с тем в отдельных случаях возникает необходимость продления срока государственной гражданской службы наиболее опытным и высококвалифицированным руководителям и после достижения ими указанного возраста", - говорится в записке.

Поэтому законопроектом предлагается снять ограничение в 70 лет для государственных гражданских служащих, которых назначает президент РФ.

 


ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
» За доведение до самоубийства могут начать сажать на 15 лет
» Медведев предлагает испытательный срок для госслужащих
» Россияне с судимостью не смогут стать чиновниками
» Путин подписал "Закон о старцах"
» Чеченские парламентарии предлагают освободить экономику республики от налогов
Материал недели
Благодаря Крылову исчезли родимые пятна русского национализма

Благодаря Крылову исчезли родимые пятна русского национализма

Публикации
«С администрацией Байдена Израиль ждут крайне непростые времена»

«С администрацией Байдена Израиль ждут крайне непростые времена»

Трамп тоже в заговоре

Трамп тоже в заговоре

Владимир Пантин: В первой половине 2020-х конфликт России и Запада примет еще больший размах, нежели санкционные войны

Владимир Пантин: В первой половине 2020-х конфликт России и Запада примет еще больший размах, нежели санкционные войны

Всеноменклатурное собрание

Всеноменклатурное собрание

Мифы и реальности «Великого Турана»: есть ли угроза России?

Мифы и реальности «Великого Турана»: есть ли угроза России?

ПОДВОДЯ ИТОГИ-2020

ПОДВОДЯ ИТОГИ-2020

Главные темы
Выборы президента РФ Госдума РФ Интернет Коррупция Новые законы Правительство
все темы →
Рейтинги
  • Самое читаемое
  • Все за сегодня
История моего пятидесятисемитства

История моего пятидесятисемитства

Уроки Навального

Уроки Навального

Всё, что вы хотели знать о педофилии, но боялись спросить

Всё, что вы хотели знать о педофилии, но боялись спросить

Серебренников: режиссерская трагедия

Серебренников: режиссерская трагедия

Конфигурация российской власти. Продолжение

Ковид и борьба с ним сделали богатых богаче, а бедных -- нищими

  • 21:15
  • 122

В Роспотребнадзоре сказали, что экспресс-тесты на ковид -- 50 на 50, и что переболевшим не стоит прививаться до осени

  • 20:13
  • 153

Фейсбук и Амазон потратили рекордные суммы на лоббирование и выросли в цене

  • 19:59
  • 150

Чиновники, которых назначает президент, смогут оставаться на постах и после 70 лет

  • 19:51
  • 180

В Молдавии отменили закон о статусе русского как языка межнационального общения

  • 19:07
  • 560

Сбербанк начал использовать биометрию для подтверждения некоторых операций

  • 19:03
  • 557
АПН в соцсетях
  • Вконтакте
  • Facebook
  • Twitter
APN.ru