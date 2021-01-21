 

Средняя Азия: становление и развитие

Средняя Азия всегда отличалась разнообразием ландшафтов и климатических зон, значительными изменениями климата. Одновременно географическое положение делало регион открытым для всех масштабных этнокультурных явлений в Евразии.

 

Земледельческие цивилизации бронзового века юго-запада региона возникли под влиянием синтеза культур местных жителей и выходцев из западной Азии. А также, под определённым воздействием жителей долины Инда.

 

Эти цивилизации оказались несколько менее устойчивыми и самодостаточными чем, например, в Египте и Месопотамии. Сказывалась значительно большая зависимость местного орошаемого земледелия от колебаний климата. Поэтому уже в период поздней бронзы началось становление компактных сообществ, связанных с укреплёнными центрами, контролирующими источники воды.

 

 

В этот период в регион массово переселяются скотоводы-индоевропейцы, в том числе – потомки носителей знаменитой Синташтинской археологической культуры – строителей Аркаима. Они были организованны в союзы крупных групп родственников, главы которых были фактически сакральными монархами по отношению к сородичам, но при этом были относительно равны между собою. Лидеры крупных объединений пастухов-индоевропейцев вынуждены были считаться с мнением таких «глав кланов».

 

 

Такая социальная структура была зафиксирована в священной книге зороастрийцев – Авесте. Многие её элементы до недавнего времени существовали у кочевников – тюрок. В Кыргыстане она во многом определяет политическую систему страны и в наше время. Можно предположить, что социальные традиции восточных индоевропейцев оказали большое влияние на тюркские и монгольские народы. Нельзя отрицать, что и последние могли повлиять на становление родственной самоорганизации индоевропейцев. В Средней Азии она наложилась на, вероятно, в чем-то сходную самоорганизацию местного земледельческого населения. Последующее заселение Средней Азии тюрками с их сильной родственной самоорганизацией только укрепили эти принципы устройства общества. При всей её недемократичности (сильное социально-психологическое давление на младших родственников и пр.) она обязывала старших родственников поддерживать младших, порой организовывать в помощь им усилия достаточно крупного коллектива. Когда как различные «начальники» заботились в основном об интересах государя и своих собственных. Тем более, что в некоторые исторические эпохи одни начальники и государи могли легко исчезнуть и смениться на новых …

 

Держаться вместе и встраиваться в иерархию было необходимо ещё и потому, что плодородной земли и воды не хватало. Иногда не хватало очень сильно.

 

Но не все хотели и могли «встроиться». По этой причине жители Средней Азии издавна были склонны к миграциям. Например, ещё до походов Александра Македонского некий бактриец проживал аж в Египте! Или взять масштабную колонизацию согдами территорий нынешнего Казахстана и западного Китая.

 

В регионе также периодически возникали различные "казакообразные" воинственные сообщества, противопоставлявшие себя официальной социальной организации. Создатель династии Великих моголов Бабур вообще был одно время казаком (среднеазиатским, к славянским казачьим войскам не примыкал). Но есть сведения, что ещё до н.э. основатель парфянской династии Аршакидов пришёл к власти, опираясь на неких "внесистемных" воинов.

 

Так или иначе, но уже в первом тыс. до н.э. в регионе формируется общество, основанное на разветвлённой и иерархизированной родственной самоорганизации, орошаемом земледелии и скотоводстве, городах, подчас играющих большую роль в международной торговле. Родственные группы обычно выстраивались в локальные иерархии, привязанные к оросительной системе, речной или горной долине и пр.. Порой отдельная группа родственников обитала в закрытом укреплённом жилище-поселении, которое должно было защищать их от нападений врагов (кочевников, конкурентов в борьбе за воду и пастбища и пр.). Такая «космическая станция» могла быть очень плотно населённой, а её обитатели – выстроены в жесткую иерархию*. Т.е., коллектив выживания был одновременно сетью малых коллективов с жестким лидерством.

 

Такая социальная организация существовала внутри сообществ рядовых крестьян и скотоводов, также строились их взаимоотношения с элитой. При том, что государственные образования в Средней Азии зачастую были небольшими, пусть периодически и возникали крупные образования. Но часто самоорганизация, основанная на иерархии как внутри родственных групп, так между группами на местах сливалась с государственной властью.

Но в целом уклад жизни мог очень сильно различаться, он был разным в плодородной долине и в полупустынной степи, в богатейшем торговом городе и предгорной крепости, у подножия высокогорных ледников . Социальная структура могла быть более или менее демократичной, родственные коллективы могли быть более компактными и пр..

 

Позднее регион развивался в условиях регулярных внешних завоеваний и мощных культурных вливаний в сочетании с борьбой против них.

Есть версия (не единственная), что становление зороастризма происходило именно в Средней Азии, когда синтез оседлых индоевропейской и доиндоевропейской традиций происходил одновременно с резко усилившимся противостоянием с кочевым миром.

 

При этом дозороастрийские, как индоевропейские так и доиндоевропейские (культ богини плодородья) местные верования продолжали бытовать в Средней Азии вплоть до прихода ислама. Македонские завоеватели принесли сюда греческий пантеон. Позднее с запада были привнесены христианство (несторианство), манихейство, иудаизм. В своё время широкой популярностью пользовался буддизм, на территории современного Афганистана присутствовал индуизм. Арабское завоевание принесло с собой исламизацию, которая продолжалась с момента взятия Мерва в 651 г. вплоть до покорения Кафиристана афганцами в 1896 г.

 

Обмен элементами материальной культуры происходил между Средней Азией и Китаем, Средней Азией и Древний Римом. Китай неоднократно вступал в борьбу за контроль над регионом.

 

В разные исторические периоды здесь использовался греческий алфавит, различные производные от арамейского алфавита. В некоторых городах на настенных росписях божества изображались в античном стиле, а люди – в восточном …

 

И сейчас в Средней Азии сталкиваются интересы всё того Китая, США, Турции, России, радикальных исламских течений. Последние стремятся к очередной, гораздо более радикальной исламизации региона. Когда как Китай, например, несёт традиции высокотехнологичного светского общества с сильной властью.

 

Также Среднюю Азию регулярно завоёвывали, и порой завоевания были крайне разрушительными. Они резко усиливали давление на социальную структуру, а та начинала гораздо сильнее давить на отдельного человека. При том, что походы Александра Македонского и включение в состав России дали серьёзный толчок развитию региона. Когда как воздействие кочевников делало уклад жизни всё более простым и жестким.

Тюркизация и исламизация в значительной степени унифицировали уклад жизни в регионе. Хотя и не полностью и не во всём.

 

Арабское завоевание в целом повлияли на жизнь населения Средней Азии крайне неоднозначно. С одной стороны, оно серьёзно пострадало, материальные и культурные потери были очень велики. С другой стороны, ислам вызвал интерес тех, кто скептически относился к традиционной социальной иерархии, политической и этнической раздробленности региона. Но жесткая иерархия в обществе никуда не исчезла. При этом возникла основа для политического единства региона. Заработали новые социальные лифты, особенно для воинов и грамотных, образованных людей - cтало больше чиновников, духовенства.

 

Примечательно, что уже после принятия ислама в регионе появились интеллектуалы мировой величины. Хотя многие из них, те же Фирдоуси и Бируни, ревностными мусульманами не были. Всплеск творческой активности произошел в тот период (X – XI вв.), когда исламская культура была уже хорошо усвоена, и одновременно продолжали бытовать очень многие элементы доисламской традиции, изучалась античная философия и пр. Вероятно, что максимальное разнообразие теорий и концепций в сфере мировоззрения и искусства, которые осмысляли и использовали достаточно свободно, и породило столь мощное культурное движение.

 

Походы Чингисхана и Тамерлана принесли региону огромный материальный и демографический урон. Описанная выше социальная структура сохранилась, но стала гораздо более консервативной и жесткой. Радикализировалась исламская идеология, хуже становилось положение женщин, статус которых в доисламской Средней Азии был достаточно высок. Всё хуже жилось социальным низам и пр.. Например, местных жителей, особенно квалифицированных ремесленников, насильственно переселяли. Некоторые мастера были рабами, прикреплёнными к государственным мастерским. Суннитское духовенство, суфийские шейхи всё жестче контролировали интеллектуальную жизнь, быт населения.

 

Некоторое время при Тимуридах наблюдался экономический рост, примерно в тот период и немного позже – новый творческий всплеск (например, творчество Навои).

 

Но, особенно начиная с XVI столетия, Среднюю Азию завоёвывают кочевые узбеки, совершают набеги казахи. Усиливается политическая раздробленность. Радикальное изменение торговых путей, связанное с Великими географическими открытиями, делают экономический кризис перманентным. Регион погружается в очередной региональный неофеодализм, на этот раз –глубокий и длительный.

Великий таджикский поэт Сайидо Насафи писал:

 

Небо похоже на стан согбенного старца.

Мир похож на разграбленную деревню.

 

С приходом русских начался новый всплеск развития. В Средней Азии была создана инфраструктура модерного общества. После распада СССР регион становится гораздо более внутренне разнообразным. Всё более выпуклыми становятся осбенности уклада жизни разных государств региона. К этому добавилось нарастание различий между территориями внутри государств, резкое социальное расслоение, и мировоззренческий раскол (например, между сторонниками радикального ислама и светского уклада жизни).

 

 

*Иногда «замки» аристократов перекрывались куполом и сверху.

 

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