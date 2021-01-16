WhatsApp отложил блокировку аккаунтов до мая, но сообщил, что и так уже делится пользовательскими данными с Фейсбуком

Мессенджер WhatsApp продлил срок, в течение которого два миллиарда его пользователей должны принять условия нового соглашения.

Ранее предполагалось, что пользователи должны до 8 февраля принять новое соглашение, либо прекратить использовать мессенджер. Теперь этот срок продлён до 15 мая, а учётные записи несогласившихся не будут блокированы 8 февраля.

Появление нового соглашения сопровождалось скандалом, поскольку из его текста следовало, что личные данные пользователей станут доступны всему семейству приложений "Фейсбук", частью которого является и WhatsApp.

В мессенджере говорят, что новое пользовательское соглашение трактуют ошибочно: переписка останется защищённой, а практика передачи некоторой личной информации в "Фейсбук" существовала и раньше: мессенджер уже делится такими сведениями, как номер телефона пользователя и названное при регистрации имя, данные о смартфоне (включая модель и сотового оператора), IP адрес, данные о финансовых транзакциях, совершённых через WhatsApp.

После обнародования нового пользовательского соглашения миллионы людей скачали альтернативные мессенджеры "Телеграм" и "Сигнал".