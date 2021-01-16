 

Украинизация торговли. 16 января вступает в силу очередная украинизаторская норма

 

16 января вступает в силу очередной этап украинизации: на мову должна перейти вся сфера услуг. Это касается не только продавцов и официантов, но и всех, кто общается с клиентами: от фитнес-инструкторов и репетиторов до электронных коммуникаций интернет-магазинов.

Также эта норма касается вывесок, ценников и других внешних проявлений сферы услуг. Санкция за языковое неповиновение -- штраф.

Продавцов, официантов и кассиров штрафовать смогут не раньше 16 июля 2022 года. А вот взыскания для предпринимателей начнутся уже с 16 января. Юрлицам, чьи работники говорят по-русски, грозит штраф от 5100 до 6800 гривен.

Следить за соблюдением законодательства будут языковые инспекторы и многочисленные помощники из числа "мовных активистов", которые уже готовятся выйти в рейды. 

Генштаб ВСУ уже опубликовал методичку, как жаловаться на нарушения обслуживания на украинском языке.


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APN.ru