 

"Камаз" выиграл марафон "Дакар" в восемнадцатый раз. Второе и третье места тоже за россиянами

 

 "Дакар-2021" проходил в Саудовской Аравии. В пятый раз подряд и восемнадцатый раз за историю марафона первое место в общем зачёте грузовиков заняла российская команда на "Камазе": Дмитрий Сотников, Руслан Ахмадеев и Ильгиз Ахметзянов. Второе и третье места заняли также представители "Камаз-Мастер" – экипажи Антона Шибалова и Айрата Мардеева соответственно. "Камаз-Мастер" – самый титулованный участник марафона, на втором месте по победам "Татра" (всего 6 раз), на третьем - "Мерседес" (всего 5).

 

В качестве пилота чаще всего "Дакар" в классе грузовиков выигрывал Владимир Чагин - нынешний руководитель "Камаз-Мастер", на его счету 7 побед. 



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APN.ru