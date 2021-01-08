Три российских экипажа на "Камазах" продолжают лидировать в гонке грузовиков

Экипаж Айрата Мардеева, представляющий российскую команду "КАМАЗ-Мастер", в пятницу стал победителем 6-го этапа ралли-рейда "Дакар-2021" в зачёте грузовиков.

"Дакар" в 2021 году проходит на территории Саудовской Аравии. Трассу протяжённостью 448 км Мардеев преодолел за 4 часа 8 минут 52 секунды.

Второе и третье места также заняли экипажи "КАМАЗ-Мастер": Дмитрия Сотникова (отставание 1 мин 8 сек) и Антона Шибалова (4 мин 49 сек).

Дмитрий Сотников продолжает лидировать в общем зачёте (24 ч 26 мин 18 сек). На втором месте находится Шибалов (отставание 00:37:34). Замыкает тройку лучших Мардеев (01:01:43).