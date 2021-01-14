Власти ЕС рекомендуют мучных червей как еду, которая безопасна для климата

Агентство ЕС по безопасности пищевых продуктов постановило, что жёлтые мучные черви подходят для человеческого питания.

Ожидается, что после этого решения разрешение на продажу жёлтых мучных червей -- личинок мучного жука -- по всему ЕС последует в ближайшие месяцы. Говорят, что в сушёном виде черви по вкусу похожи на арахис.

"У замены традиционных источников животного белка на те, которым нужно меньше еды, которые производят меньше отходов и генерируют меньшее количество выбросов парниковых газов, есть очевидные экологические и экономические преимущества", - считает профессор университета Болоньи Марио Маццокки.

Мучных червей обычно при выращивании кормят пшеничной мукой или отрубями. При "сборе урожая" личинки кидают в кипящую воду на пять минут, а затем сушат в печи, упаковывают и отправляют на хранение.

До сих пор продажа насекомых в качестве человеческой еды была запрещена во Франции, Германии, Италии, Испании и некоторых других европейских странах.