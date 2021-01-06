 

Обнародованы записки ирландского хирурга, который описал страдания Наполеона в последние годы жизни

Ирландский хирург Барри О'Мера лечил низложенного императора Франции Наполеона Бонапарта в последние годы его жизни на острове Святой Елены. В частности, в 1818 году он выдернул ему зуб мудрости, который у императора болел, однако это не помогло. Наполеон продолжал страдать от сильной лихорадки и головных болей; в бюллетене о его состоянии здоровья врач называет Наполеона "измученным". Ко времени смерти императора в 1821 году его физическое состояние описывалось как "развалина". 
 
Выдернутый и сохранённый О'Мерой зуб мудрости был продан в 2005 году на аукционе за 11 000 фунтов, а сделанная британским капелланом посмертная маска императора в 2013 году ушла с аукциона за почти 170 000 фунтов. 
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APN.ru