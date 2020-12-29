 

Обнаружен старейший в мире скребок, он использовался ещё до появления Homo Sapiens

В пещере Табун на севере Израиля был найден булыжник из доломита, на котором обнаружены следы использования для шлифовки материалов. Возможно, он применялся для обработки шкур животных. Использование этого орудия датируется на 350 000 лет назад, при том что появление на земле Homo Sapiens, предположительно, произошло 300 000 лет назад. 
Этот булыжник -- не самое древнее орудие на земле, однако найденные ещё более древние орудия использовались для "вертикального действия" -- тычка или удара. Скребок же применяется для более деликатных "горизонтальных действий", и этим интересен. Прежние подобные находки были давностью не более 200 000 лет. 
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