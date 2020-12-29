 

Задние мысли коммуниста Рашкина

На днях депутат Госдумы, член ЦК КПРФ и глава московского горкома компартии Валерий Рашкин направил министру здравоохранения России Михаилу Мурашко официальный депутатский запрос с требованием подробно отчитаться по статистике распространенности анальных трещин и геморроя у детей в возрасте от 0 до 17 лет, а также всех лиц старше 18 лет по всем регионам России за период с 2010 по 2019 годы. 

Повышенный интерес парламентария к интимным местам сограждан вызвал бурную реакцию и широкий общественный резонанс. Однако на самом деле вовлеченность компартии в разные виды крупного бизнеса – уже давно устоявшаяся практика. Поэтому эксперты предполагают, что руководитель столичного горкома компартии на сей раз в очередной раз действует в интересах крупного фармакологического бизнеса, заинтересованного в получении ведомственных данных для прогнозирования спроса и экономии на маркетинговых исследованиях. По словам специалистов, многие высокопоставленные функционеры КПРФ, в том числе Рашкин, изначально строили карьеру на тесных финансовых отношениях с весьма состоятельными спонсорами. Причем не только из фармацевтического сектора, но также с представителями крупного стройбизнеса и даже криминала. В частности, Рашкин тесно связан с саратовским строительным бизнесом и стоящими за ним «авторитетами» преступного мира.

«Не секрет, что КПРФ серьезно коммерционализирована. Причем партийные «услуги» довольно разнообразны. Начиная от полной продажи партийного бренда под управление региональным олигархическим группам и раскачивания протестных настроений против конкретных власть имущих, заканчивая лоббистскими услугами в парламенте для бизнес-заинтересантов. Поэтому нет ничего удивительного в том, что Рашкин обратился в Минздрав с депутатским запросом, чтобы прощупать потенциальный спрос и оценить возможный рынок сбыта, особенно с учетом госконтрактов. Фармацевтические корпорации, безусловно, заинтересованы в госзакупках, поэтому не жалеют денег на оплату услуг политических лоббистов своих интересов на уровне парламента. Похоже, именно такой коммерческий запрос и отрабатывает сейчас Рашкин», - говорит директор «Международного института новейших государств» Алексей Мартынов.

Вероятней всего депутат-коммунист Рашкин сейчас активно работает в интересах крупного фармакологического бизнеса. Не исключено даже, что глава столичного горкома компартии прямо или опосредованно является владельцем собственного «свечного заводика», производящего геморроидальные свечи и прочие препараты аналогичного свойства. Так, по слухам, Рашкин имел личные коммерческие интересы в ПАО «Верофарм», проданной в 2014 году американской медицинской компании Abbott. Недаром же в 2015 году депутаты-коммунисты Валерий Рашкин и Сергей Обухов отчаянно бились за некие «отечественные интересы» в корпорации и предлагали правительству выкупить фармпроизводителя.  

Финансовые интересы Рашкина далеко не ограничиваются фармацевтической индустрией. Помощниками и спонсорами депутата в разное время были представители саратовского криминального бизнеса. В том числе убитый в ходе криминальных «разборок» в 2006 году владелец казино Асиф Асланов и глава торгово-промышленной корпорации с миллиардным оборотом «АСТЭК-С» Алексей Ерусланов.
 
В 90-е Ерусланов был более известен как Профессор из саратовской организованной преступной группировки «чикуновские». Самым серьезным активом и легальной крышей этой ОПГ был концерн «АСТЭК-С». Через него Ерусланов регулярно делал крупные финансовые переводы в кандидатский фонд тогдашнего первого секретаря саратовского обкома КПРФ Рашкина. Когда в 2009 году криминальному бизнесмену грозило уголовное наказание за хулиганство и нападение на человека Рашкин буквально засыпал Генпрокуратуру депутатскими запросами и лично поручался за своего спонсора. В итоге Профессору удалось избежать серьезного наказания. В 2018 году Энгельсский районный суд приговорил Ерусланова к 5 годам колонии за нападение на полицейских. Однако уже через год Ерусланова, надо полагать, не без участия влиятельного коммуниста, отпустили на свободу якобы по состоянию здоровья.

Сегодня бизнес-интересы Рашкина в Саратовской области связывают со строительным рынком. Их представляют местные предприниматели-коммунисты, прежде всего депутат Саратовской областной думы Николай Бондаренко и его давний приятель с уголовным прошлым и тесными связями с чеченской диаспорой Андрей Сторожев. Ставленник Рашкина в облдуме Саратова – Бондаренко - лоббирует в региональном парламенте интересы конкретных застройщиков, о чем свидетельствуют местные градозащитники. Общественники, в частности, указывают на то, что представители КПРФ активно поддерживают снос исторических памятников ради возведения новоделов, а также продвигают бизнес-проекты конкретных застройщиков, например, компании «Новый век», с этажностью выше допустимой и без обязательств по возведению социальной инфраструктуры. Как отмечают источники, близкие к строительному бизнесу Саратовской области, многие субподряды от застройщиков переходят ИП Сторожев А.С. специализирующемуся на стройке, и ООО «ВЕЛЕС» его бизнес-партнера Яшадова, занимающемуся сносом зданий. Через Сторожева и компанию Яшадова, неоднократно судимого по уголовным статьям за применение насилия, в том числе по отношению к представителям власти, реализуется значительная доля муниципального заказа.

Еще в прошлом году Рашкин четко продемонстрировал саратовской партийной номенклатуре свое особое отношение к авторитетному предпринимателю Сторожеву. Имеющий серьезную судимость саратовец, никак не проявивший себя в партийной работе, неожиданно получил партбилет непосредственно в вотчине Рашкина - столичном Баумановском местном отделении КПРФ, причем из рук самого главы компартии Геннадия Зюганова. Это явно нонсенс и нарушение внутрипартийного регламента. Особенно пикантно все это выглядит на фоне того, что 10 лет назад Сторожев стрелял из травматического пистолета в голову человека. Хотя выстрел в голову очевидно похож на попытку убийства, по материалам следствия это якобы была банальная бытовая ссора. Поэтому Кировский райсуд тогда приговорил Андрея Сторожева к 3 годам «условно» по ч.1 ст 111 УК - «умышленное причинение тяжкого вреда здоровью». Благодаря же покровительству Рашкина в ЦК КПРФ на этот факт попросту закрыли глаза. 

Сторожев тоже активно подчеркивает свои близкие отношения с Рашкиным. В его аккаунтах в соцсетях можно увидеть много совместных фото с депутатом: например, бок о бок в Госдуме, либо почти в обнимку в московском кафе, а также записи о планах Сторожева вместе с Рашкиным покорить Эльбрус. С таким покровителем авторитетный бизнесмен явно уверен в своей безнаказанности и не боится открыто работать нелегальными методами. Чтобы получить максимальную прибыль, Сторожев и Яшадов не заключают контракты с полигонами и не утилизируют строительный мусор, а просто вываливают его где попало. Из-за этого в Саратове становится все больше несанкционированных свалок. Недавно в сети даже появилось видео, где Сторожев и Яшадов избивают людей, фиксирующих на камеру, как их грузовики сваливают очередную партию строительных отходов в один из оврагов. По иронии разоблачителями Сторожева и Яшадова оказались давние члены местной ячейки КПРФ Татьяна и Максим Самолетовы, попавшие в больницу после столкновения с молодым коммунистом и его деловым партнером. Хотя Сторожева и Яшадова отчетливо видно на попавшей в сеть записи, подавать на них заявление в правоохранительные органы пострадавшие не решились. Вероятно, местные коммунисты прекрасно понимают, кто на самом деле стоит за полулегальным бизнесом Сторожева и Яшадова, поэтому не рискуют переходить Рашкину дорогу. Вполне разумно, учитывая давние крепкие и взаимовыгодные связи депутата с криминалом. 
  
«Рашкин -  характерный представитель партийных функционеров компартии, которые всю свою карьеру построили на финансовых отношениях с весьма состоятельными спонсорами», - говорит политолог Олег Матвейчев. -  Причем Рашкин сумел добиться максимального профита. Сохранить по сей день свои позиции в Саратовской области как авторитетного политика, исторически связанного с криминалом. И при этом активно работать на столичный регион в качестве оппозиционера, который не имеет уже никакой конкретной связи со своим идейным электоратом, скандалит по любому поводу, устраивает провокации вплоть до открытого COVD-диссидентства, ну и откровенно сотрудничает с «навальнистами». Цель простая – оставаться на слуху, чтобы сохранять политическую ликвидность и соответственно, корпоративный спрос на свои лоббистские услуги». 

Масштаб финансовой вовлеченности Рашкина в различные бизнес-схемы и коммерческие проекты уже давно секрет Полишинеля. Очевидно, что активная торговля партийным брендом и политическими возможностями происходит с ведома и негласного одобрения высшего руководства КПРФ и лично Зюганова. Вероятно, коммунисты давно смирились с имиджевыми потерями и оттоком партактива из-за утраты идейной основы и востребованной избирателями социальной повестки, так как большие живые деньги от продажи мандатов и корпоративного лоббизма стали новым смыслом существования некогда крупнейшей левой силы в стране. Однако на предстоящих думских выборах – 2021 подобные взгляды и подходы могут обернуться для компартии неприятными сюрпризами. 

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
» Парламентарий, писавший запросы о проверке Медведева, лишен должности в партии
» Валерия Рашкина обвинили в присвоении звания мастера спорта
» Молчание Рашкина
» Прокуратуру попросили проверить на коррупцию замену бордюров в Москве
» Блок «Родина» призвал к бойкоту президентских выборов
Материал недели
Благодаря Крылову исчезли родимые пятна русского национализма

Благодаря Крылову исчезли родимые пятна русского национализма

Публикации
Итоги-2020. В минусе не только Россия

Итоги-2020. В минусе не только Россия

Нет ничего более постоянного, чем временное. Приднестровское мировоззрение

Нет ничего более постоянного, чем временное. Приднестровское мировоззрение

Проблемы консолидации русской нации: пример Латвии

Проблемы консолидации русской нации: пример Латвии

«Холодно, репрессии и коронавирус»: тренды белорусского протеста середины декабря

«Холодно, репрессии и коронавирус»: тренды белорусского протеста середины декабря

Меч \

Меч "Святогора" над уральским посёлком Баранчинский

Какой должна быть идентичность Союзного государства?

Какой должна быть идентичность Союзного государства?

Главные темы
Выборы президента РФ Госдума РФ Интернет Коррупция Новые законы Правительство
все темы →
Рейтинги
  • Самое читаемое
  • Все за сегодня
История моего пятидесятисемитства

История моего пятидесятисемитства

Уроки Навального

Уроки Навального

Всё, что вы хотели знать о педофилии, но боялись спросить

Всё, что вы хотели знать о педофилии, но боялись спросить

Серебренников: режиссерская трагедия

Серебренников: режиссерская трагедия

Конфигурация российской власти. Продолжение

Обнаружен старейший в мире скребок, он использовался ещё до появления Homo Sapiens

  • 21:36
  • 0

Испания составит список тех, кто не хочет вакцинироваться от ковида, и передаст его в ЕС

  • 21:20
  • 69

Метеорный поток Квадрантиды достигнет пика в ночь на 3 января

  • 20:23
  • 108

Россияне взяли 73,8 млрд рублей по программе сельской ипотеки в 2020 году

  • 20:19
  • 107

Задние мысли коммуниста Рашкина

Что не так с реконструкцией Митридатской лестницы за 1 млрд рублей?

АПН в соцсетях
  • Вконтакте
  • Facebook
  • Twitter
APN.ru