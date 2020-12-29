Задние мысли коммуниста Рашкина

На днях депутат Госдумы, член ЦК КПРФ и глава московского горкома компартии Валерий Рашкин направил министру здравоохранения России Михаилу Мурашко официальный депутатский запрос с требованием подробно отчитаться по статистике распространенности анальных трещин и геморроя у детей в возрасте от 0 до 17 лет, а также всех лиц старше 18 лет по всем регионам России за период с 2010 по 2019 годы.





Повышенный интерес парламентария к интимным местам сограждан вызвал бурную реакцию и широкий общественный резонанс. Однако на самом деле вовлеченность компартии в разные виды крупного бизнеса – уже давно устоявшаяся практика. Поэтому эксперты предполагают, что руководитель столичного горкома компартии на сей раз в очередной раз действует в интересах крупного фармакологического бизнеса, заинтересованного в получении ведомственных данных для прогнозирования спроса и экономии на маркетинговых исследованиях. По словам специалистов, многие высокопоставленные функционеры КПРФ, в том числе Рашкин, изначально строили карьеру на тесных финансовых отношениях с весьма состоятельными спонсорами. Причем не только из фармацевтического сектора, но также с представителями крупного стройбизнеса и даже криминала. В частности, Рашкин тесно связан с саратовским строительным бизнесом и стоящими за ним «авторитетами» преступного мира.





«Не секрет, что КПРФ серьезно коммерционализирована. Причем партийные «услуги» довольно разнообразны. Начиная от полной продажи партийного бренда под управление региональным олигархическим группам и раскачивания протестных настроений против конкретных власть имущих, заканчивая лоббистскими услугами в парламенте для бизнес-заинтересантов. Поэтому нет ничего удивительного в том, что Рашкин обратился в Минздрав с депутатским запросом, чтобы прощупать потенциальный спрос и оценить возможный рынок сбыта, особенно с учетом госконтрактов. Фармацевтические корпорации, безусловно, заинтересованы в госзакупках, поэтому не жалеют денег на оплату услуг политических лоббистов своих интересов на уровне парламента. Похоже, именно такой коммерческий запрос и отрабатывает сейчас Рашкин», - говорит директор «Международного института новейших государств» Алексей Мартынов.





Вероятней всего депутат-коммунист Рашкин сейчас активно работает в интересах крупного фармакологического бизнеса. Не исключено даже, что глава столичного горкома компартии прямо или опосредованно является владельцем собственного «свечного заводика», производящего геморроидальные свечи и прочие препараты аналогичного свойства. Так, по слухам, Рашкин имел личные коммерческие интересы в ПАО «Верофарм», проданной в 2014 году американской медицинской компании Abbott. Недаром же в 2015 году депутаты-коммунисты Валерий Рашкин и Сергей Обухов отчаянно бились за некие «отечественные интересы» в корпорации и предлагали правительству выкупить фармпроизводителя.





Финансовые интересы Рашкина далеко не ограничиваются фармацевтической индустрией. Помощниками и спонсорами депутата в разное время были представители саратовского криминального бизнеса. В том числе убитый в ходе криминальных «разборок» в 2006 году владелец казино Асиф Асланов и глава торгово-промышленной корпорации с миллиардным оборотом «АСТЭК-С» Алексей Ерусланов.

В 90-е Ерусланов был более известен как Профессор из саратовской организованной преступной группировки «чикуновские». Самым серьезным активом и легальной крышей этой ОПГ был концерн «АСТЭК-С». Через него Ерусланов регулярно делал крупные финансовые переводы в кандидатский фонд тогдашнего первого секретаря саратовского обкома КПРФ Рашкина. Когда в 2009 году криминальному бизнесмену грозило уголовное наказание за хулиганство и нападение на человека Рашкин буквально засыпал Генпрокуратуру депутатскими запросами и лично поручался за своего спонсора. В итоге Профессору удалось избежать серьезного наказания. В 2018 году Энгельсский районный суд приговорил Ерусланова к 5 годам колонии за нападение на полицейских. Однако уже через год Ерусланова, надо полагать, не без участия влиятельного коммуниста, отпустили на свободу якобы по состоянию здоровья.





Сегодня бизнес-интересы Рашкина в Саратовской области связывают со строительным рынком. Их представляют местные предприниматели-коммунисты, прежде всего депутат Саратовской областной думы Николай Бондаренко и его давний приятель с уголовным прошлым и тесными связями с чеченской диаспорой Андрей Сторожев. Ставленник Рашкина в облдуме Саратова – Бондаренко - лоббирует в региональном парламенте интересы конкретных застройщиков, о чем свидетельствуют местные градозащитники. Общественники, в частности, указывают на то, что представители КПРФ активно поддерживают снос исторических памятников ради возведения новоделов, а также продвигают бизнес-проекты конкретных застройщиков, например, компании «Новый век», с этажностью выше допустимой и без обязательств по возведению социальной инфраструктуры. Как отмечают источники, близкие к строительному бизнесу Саратовской области, многие субподряды от застройщиков переходят ИП Сторожев А.С. специализирующемуся на стройке, и ООО «ВЕЛЕС» его бизнес-партнера Яшадова, занимающемуся сносом зданий. Через Сторожева и компанию Яшадова, неоднократно судимого по уголовным статьям за применение насилия, в том числе по отношению к представителям власти, реализуется значительная доля муниципального заказа.





Еще в прошлом году Рашкин четко продемонстрировал саратовской партийной номенклатуре свое особое отношение к авторитетному предпринимателю Сторожеву. Имеющий серьезную судимость саратовец, никак не проявивший себя в партийной работе, неожиданно получил партбилет непосредственно в вотчине Рашкина - столичном Баумановском местном отделении КПРФ, причем из рук самого главы компартии Геннадия Зюганова. Это явно нонсенс и нарушение внутрипартийного регламента. Особенно пикантно все это выглядит на фоне того, что 10 лет назад Сторожев стрелял из травматического пистолета в голову человека. Хотя выстрел в голову очевидно похож на попытку убийства, по материалам следствия это якобы была банальная бытовая ссора. Поэтому Кировский райсуд тогда приговорил Андрея Сторожева к 3 годам «условно» по ч.1 ст 111 УК - «умышленное причинение тяжкого вреда здоровью». Благодаря же покровительству Рашкина в ЦК КПРФ на этот факт попросту закрыли глаза.





Сторожев тоже активно подчеркивает свои близкие отношения с Рашкиным. В его аккаунтах в соцсетях можно увидеть много совместных фото с депутатом: например, бок о бок в Госдуме, либо почти в обнимку в московском кафе, а также записи о планах Сторожева вместе с Рашкиным покорить Эльбрус. С таким покровителем авторитетный бизнесмен явно уверен в своей безнаказанности и не боится открыто работать нелегальными методами. Чтобы получить максимальную прибыль, Сторожев и Яшадов не заключают контракты с полигонами и не утилизируют строительный мусор, а просто вываливают его где попало. Из-за этого в Саратове становится все больше несанкционированных свалок. Недавно в сети даже появилось видео, где Сторожев и Яшадов избивают людей, фиксирующих на камеру, как их грузовики сваливают очередную партию строительных отходов в один из оврагов. По иронии разоблачителями Сторожева и Яшадова оказались давние члены местной ячейки КПРФ Татьяна и Максим Самолетовы, попавшие в больницу после столкновения с молодым коммунистом и его деловым партнером. Хотя Сторожева и Яшадова отчетливо видно на попавшей в сеть записи, подавать на них заявление в правоохранительные органы пострадавшие не решились. Вероятно, местные коммунисты прекрасно понимают, кто на самом деле стоит за полулегальным бизнесом Сторожева и Яшадова, поэтому не рискуют переходить Рашкину дорогу. Вполне разумно, учитывая давние крепкие и взаимовыгодные связи депутата с криминалом.

«Рашкин - характерный представитель партийных функционеров компартии, которые всю свою карьеру построили на финансовых отношениях с весьма состоятельными спонсорами», - говорит политолог Олег Матвейчев. - Причем Рашкин сумел добиться максимального профита. Сохранить по сей день свои позиции в Саратовской области как авторитетного политика, исторически связанного с криминалом. И при этом активно работать на столичный регион в качестве оппозиционера, который не имеет уже никакой конкретной связи со своим идейным электоратом, скандалит по любому поводу, устраивает провокации вплоть до открытого COVD-диссидентства, ну и откровенно сотрудничает с «навальнистами». Цель простая – оставаться на слуху, чтобы сохранять политическую ликвидность и соответственно, корпоративный спрос на свои лоббистские услуги».





Масштаб финансовой вовлеченности Рашкина в различные бизнес-схемы и коммерческие проекты уже давно секрет Полишинеля. Очевидно, что активная торговля партийным брендом и политическими возможностями происходит с ведома и негласного одобрения высшего руководства КПРФ и лично Зюганова. Вероятно, коммунисты давно смирились с имиджевыми потерями и оттоком партактива из-за утраты идейной основы и востребованной избирателями социальной повестки, так как большие живые деньги от продажи мандатов и корпоративного лоббизма стали новым смыслом существования некогда крупнейшей левой силы в стране. Однако на предстоящих думских выборах – 2021 подобные взгляды и подходы могут обернуться для компартии неприятными сюрпризами.



