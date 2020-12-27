В Нижнем Новгороде люди не оправдали доверие, разобрав "неинтересные книги" из новогодней инсталляции

Несколько дизайнеров из Нижнего Новогорода, заручившись поддержкой городского Департамента культуры, создали на одной из центральных улиц инсталляцию -- ёлку из книг. Организаторы особенно подчёркивают
, что выбрали для этого "крайне сомнительные" и "неинтересные" книги, как-то: Булгакова, Тургенева, Гайдара, Лажечникова, Макаренко, Урсулу Ле Гуин, Маяковского, Гоголя, Яна, Жоржа Сименона, Джека Лондона... и "дали им вторую жизнь"! Вместо того, чтобы скрутить книги саморезами или склеить, как вполне могло случиться, авторы инсталляции решили оказать нижегородцам доверие. Люди, однако, доверие не оправдали: в первый же день неинтересные книги были разобраны. Организаторы признаются, что им грустно и стыдно от такого поворота событий и что отныне к подобным арт-объектам будет приставляться охранник.