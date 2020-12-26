Разработан прибор для поиска людей под лавинами

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Спасатели провели испытания прибора "Завал", разработанного Всероссийским научно-исследовательским институтом по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций и предназначенного для поиска людей под лавинами. 

Сейчас спасатели используют для поиска людей под лавинами пруты длиной до четырёх метров, которыми прощупывается лавина, но "Завал" использует для этой цели радиолокацию, причём для обнаружения человека необязательно, чтобы у него был радиомаячок.

Применяя этот прибор, можно вести работы с большей скоростью, что повышает шансы на спасение пострадавших". Кроме того, прибор "видит" человека под снегом на глубине до пяти метров. 


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APN.ru