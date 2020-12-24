Газификация регионов РФ -- социальный проект "Газпрома"

В июне президент РФ Владимир Путин поручил "Газпрому" обеспечить завершение газификации регионов РФ в два этапа: к 2024 и 2030 году. Показатель газификации по стране должен достигнуть 83%. До 2025 года планируется построить около 24,4 тыс. км газопроводов и подвести газ к 3 632 населённым пунктам.

Министр энергетики РФ Николай Шульгинов сказал, что источники финансирования этого проекта пока не найдены, но он не должен привести к специальному росту тарифов на газ для населения, поскольку это "социально-ориентированная программа".

Газификация российских регионов будет осуществляться "до забора" потребителя, все административные барьеры при подключении будут устранены, заявил Шульгинов. "Также важной составляющей новой концепции является упрощение процесса подключения для гражданина -- он сможет воспользоваться "единым окном", получив услугу посредством заключения единого комплексного договора поставки газа".

Министр заверил, что газификация и газоснабжение регионов РФ -- один из приоритетов Минэнерго.



