Россияне по-прежнему хотят работать в "Газпроме"

По данным опроса ВЦИОМа, россияне сохраняют традиционное желание быть причастными к деятельности "Газпрома" -- эту компанию называют самым желанным работодателем 34% граждан. 19% предпочли бы работу в РЖД, 17% -- в "Роснефти". Далее следуют "Сбербанк", "Яндекс", "Лукойл", "Аэрофлот", "Росатом", "Норникель". Интересно, что перечень предложенных респондентам названий компаний значительно расширился, но тройка лидеров осталась такой же, как и годом ранее.

При этом "Газпром" стал фаворитом общего большинства опрошенных независимо от их пола и возраста. Правда, у молодёжи на второе за "Газпромом" место выдвинулся "Яндекс"; эта же компания возглавила список привлекательных работодателей в ответах жителей Москвы и Петербурга, здесь "Газпром" на втором месте.