 

Сбербанк -- самый обаятельный и привлекательный

Сбербанк снова, четвёртый год подряд, стал самым дорогим российским брендом. По мнению британской консалтинговой компании "Бренд Финанс" (Brand Finance), это означает "беспрецедентное доверие" клиентов к этому бренду и его "привлекательность". 
 
Другими самыми дорогими и привлекательными российскими брендами стали "Газпром", "Лукойл", "Роснефть", "ВТБ", "РЖД" и "Магнит".
 
"Сильнейшим" брендом в России признан "Аэрофлот".
 

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