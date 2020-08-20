Сбербанк -- самый обаятельный и привлекательный
- 20.08.2020, 19:17,
- Новости
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Сбербанк снова, четвёртый год подряд, стал самым дорогим российским брендом. По мнению
британской консалтинговой компании "Бренд Финанс" (Brand Finance), это означает "беспрецедентное доверие" клиентов к этому бренду и его "привлекательность".
Другими самыми дорогими и привлекательными российскими брендами стали "Газпром", "Лукойл", "Роснефть", "ВТБ", "РЖД" и "Магнит".
"Сильнейшим" брендом в России признан "Аэрофлот".