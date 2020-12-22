 

83% российских пилотов-выпускников не смогли трудоустроиться в 2020 году

 

В 2020 году из-за спада авиаперевозок не смогли найти работу 83% российских пилотов -- выпускников учебных заведений гражданской авиации. Об этом в Общественном совете при Росавиации сообщила начальница управления государственной службы и кадров агентства Наталья Крупина.

Сегодня по программам высшего и среднего профессионального образования в учебных заведениях гражданской авиации РФ обучаются около 26 000 человек.

Отмечается недостаточное финансирование образовательных программ, в том числе выполнения лётной практики и мероприятий по поддержанию лётной годности учебных воздушных судов, а также низкий уровень зарплат лётно-инструкторского и инженерно-технического персонала.

В бюджете на 2021-2023 гг. Росавиации выделены бюджетные ассигнования "только на реализацию программ высшего образования, но, к сожалению, не в полном объёме", -- сказал начальник управления лётной эксплуатации Росавиации Максим Костылёв.

 
Проблемы трудоустройства пилотов, утраты ими квалификации из-за отсутствия лётной практики в 2020-м году, а также обветшания воздушных судов, которые в этом году простаивают на земле, -- отнюдь не только российские. Мировые авиационные эксперты отмечают, что из-за многомесячного простоя "ржавеют" как сами самолёты, так и профессиональные навыки пилотов, поскольку управлять самолётом -- это совсем не то же, что ездить на велосипеде, вполне можно и разучиться. В то же время самолёты, находившиеся без регулярного осмотра, могут представлять опасность -- например, когда в системах управления заводятся насекомые.    
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