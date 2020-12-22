83% российских пилотов-выпускников не смогли трудоустроиться в 2020 году

В 2020 году из-за спада авиаперевозок не смогли найти работу 83% российских пилотов -- выпускников учебных заведений гражданской авиации. Об этом в Общественном совете при Росавиации сообщила начальница управления государственной службы и кадров агентства Наталья Крупина.

Сегодня по программам высшего и среднего профессионального образования в учебных заведениях гражданской авиации РФ обучаются около 26 000 человек.

Отмечается недостаточное финансирование образовательных программ, в том числе выполнения лётной практики и мероприятий по поддержанию лётной годности учебных воздушных судов, а также низкий уровень зарплат лётно-инструкторского и инженерно-технического персонала.

В бюджете на 2021-2023 гг. Росавиации выделены бюджетные ассигнования "только на реализацию программ высшего образования, но, к сожалению, не в полном объёме", -- сказал начальник управления лётной эксплуатации Росавиации Максим Костылёв.