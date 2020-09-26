За лето в США снесли 33 памятника Колумбу
- 26.09.2020, 14:47,
- Новости
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С начала BLM-протестов в Соединённых Штатах (Джордж Флойд скончался 25 мая) в стране снесли
, по меньшей мере, 33 статуи Колумба, причём некоторые были демонтированы администрациями американских городов самостоятельно.
Там, где их не снесли -- в Бостоне, Майами, городах штата Вирджиния, -- памятники подверглись вандализму. Также было снесено или демонтировано около шестидесяти памятников героям гражданской войны, выступавшим на стороне рабовладельческого Юга.