За лето в США снесли 33 памятника Колумбу

С начала BLM-протестов в Соединённых Штатах (Джордж Флойд скончался 25 мая) в стране снесли , по меньшей мере, 33 статуи Колумба, причём некоторые были демонтированы администрациями американских городов самостоятельно.

Там, где их не снесли -- в Бостоне, Майами, городах штата Вирджиния, -- памятники подверглись вандализму. Также было снесено или демонтировано около шестидесяти памятников героям гражданской войны, выступавшим на стороне рабовладельческого Юга.