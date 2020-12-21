Меч "Святогора" над уральским посёлком Баранчинский

О разработке Волковского рудника третьей очереди и строительстве ГОК по обогащению медно-железо-ванадиевой руды компанией «Святогор» (входит в состав УГМК, главным акционером которой является Искандер Махмудов) вблизи п. Баранчинский, входящего в Кушвинский городской округ Свердловской области, наслышаны уже многие. Но коснется это не только жителей п. Баранчинский. Ближайшими соседями являются жители п. Орулиха и владельцы земельных участков КС№ 8 НТМК, и садов на 337 км.

Изучив нестадийную предпроектную документацию, люди сразу увидели несоответствие справок, которые выдала администрация КГО (Кушвинского городского округа) компании «Уралмеханобр», занимающейся проектированием данного объекта, а именно, что вблизи истребованных земель нет садовых товариществ, коллективных садов, а по факту – ГОК между садами, также в зону СЗЗ попадал п. Орулиха. После того, как данная информация дошла до руководства УГМК, СЗЗ было скорректировано, 1000 м и на карте появились сады. Но граждан также волнует необходимость вырубки 1700 га леса, с возможностью в дальнейшем занять еще территории. В районе ГОКа не останется даже маленького участка леса. А так же, не учтено, что часть отвалов располагается на Черновском болоте, откуда вытекает наша речка, в итоге река (имеет хозяйственное значение для садоводов (полив, хозяйственные нужды садоводов), противопожарный водоём сада) будет загрязнена, как минимум, подотвальными водами, далее, вследствие выдавливания грунта, может пересохнуть.





Территория предполагаемой разработки открытого рудника совпадает с ареалом обитания животных и растений, занесенных в Красную Книгу.

Растения:

- ясколка уральская (Красная Книга Свердловской области);

- любка двулистная (Красная Книга России и Свердловской области);

- подснежник (Красная Книга России).

Животные:

- гадюка чёрная (Красная Книга России и Свердловской области)

Птицы:

- Тетеревятник (Красная Книга Свердловской области);

- Кобчик (Красная Книга Свердловской области);

- Мохноногий сыч (Красная Книга Свердловской области);

- Длиннохвостая неясыть (Красная Книга Свердловской области);

- Седой дятел (Красная Книга Свердловской области);

- Бородатая неясыть (Красная Книга Свердловской области).





В районе предполагаемого строительства находится объект культурного наследия федерального значения «Стоянка Боровка 2». Данная информация уже в проектной документации также отсутствует. Точнее, по справкам КГО на территории данные объекты и животные и растения, занесенные в Красную Книгу отсутствуют.





30 октября, вечером, в зале Центра культуры и досуга п. Баранчинский состоялась встреча представителей УГМК и дочерней компании «Святогор» с жителями нескольких территорий. Главной темой данного собрания стала разработка карьера открытым способом третьей очереди Волковского месторождения и строительство аглофабрики по переработке медно-железо-ванадиевых руд.

Доводы, излагаемые заместителем директора по горному производству АО «Святогор» Алексея Геннадьевича Бачурина о необходимости строительства новых промобъектов в 1км от жилья и мест отдыха присутствующих в зале граждан, мягко говоря, не убедили. У людей осталось больше вопросов, чем ответов. На вопрос о строительстве ГОКа первого класса опасности, Бачурин очень эмоционально высказался: «Откуда вы взяли информацию, что это производство именно первого класса опасности, где вы это видели?» Хотя этот момент прописан в проектной документации. На слушаниях 03.11. он неоднократно заявлял, что у них производство пятого класса опасности, т.е. практически безопасно. Вопрос, кто из нас изучал проектную документацию, и кто кого хочет запутать?





Выступление главы КГО Слепухина только накалило обстановку в зале. Он говорил о несомненной пользе деятельности структуры УГМК на территории округа, а именно, строительстве дворца ледового спорта, ремонте дорог (правда, каких не уточнил), перспективе новых рабочих мест и т.д. После, попытался внести раскол в настроения и интересы «понаехавших» релаксировать на свои дачи «нижнетагильцев» и местных жителей.

«Нижнетагильцы живут в условиях хороших дорог, ходят в парки, в цирки, по бассейнам, их дети ходят в хорошие школы… А наши с вами дети совсем по-другому живут», - рассказал господин Слепухин. К вопросу о дорогах и школах, кто же должен развивать инфраструктуру округа, как не Слепухин? А может УГМК?

Но присутствующие в зале граждане не повелись на провокацию чиновника. Наоборот, это привело к более резким высказываниям собравшихся в адрес Слепухина.





По слушаниям: 30.10. 2020г на собрании (около 100 человек), высказались единогласно категорично против строительства. Понимая ситуацию и настрой населения, на собрании А.Г. Бачурин объявил, что принимать участие в обсуждениях могут только зарегистрированные в Кушвинском ГО люди, тагильчанам там не место, хотя в законодательстве РФ садоводы, как собственники, чьи права и законные интересы затронуты подобным строительством, имеют полное право на участие.





03 ноября состоялся первый этап общественных слушаний-обсуждений (изначально были заявлены слушания, но когда все прошло с явными нарушениями и было понятно, что инициативная группа будет подавать заявление в суд, с целью аннулирования результатов слушаний, вдруг, спустя 2 недели мы получили протокол общественных обсуждений) по проекту разработки третьей очереди Волковского месторождения и строительству фабрики. С одной стороны выступили инициаторы строительства — УГМК и входящий в его структуру "Святогор", а с другой — жители Кушвинского городского округа и владельцы садовых участков КС № 8 НТМК, недовольные тем, что строительство должно развернуться в непосредственной близости от их домов. В зал Баранчинского центра культуры и досуга пришли 30 человек, а связь с представителями другой стороны осуществлялась дистанционно, по скайпу.





Протокол данного мероприятия мы получили спустя 2 недели. Как стало известно, наши опасения не подтвердились: результаты отображают реальность. Абсолютное большинство против обоих проектов. Вот только вопросы с появлением протокола никуда не делись и даже появились новые.

Почему так долго тянули с протоколом, если результаты в порядке? Почему в протоколе не зафиксировано выступление женщины из Красноуральска, рассказывающей о своём прекрасном, чистом, развивающемся городе? Почему за председателя, секретаря, счетную комиссию обсуждений (или слушаний?) голосовали ограниченным составом? Всего 11 человек, из них ни одного участника телемоста в Баранчинском или онлайн конференции. Ну и наконец: ТАК ЧТО ЖЕ ЭТО В КОНЦЕ КОНЦОВ БЫЛО?! СЛУШАНИЯ ИЛИ ОБСУЖДЕНИЯ?! В протоколе - обсуждения. В списке участников онлайн - обсуждения, а вот участников телемоста уже слушания. В ответе на заявку-участие - слушания. И в постановлении КГО то же самое. Так слушания? Обсуждения? И не пытаются ли нас намеренно запутать? Ввести в заблуждение? Или всё дело в простой халатности устроителей данного мероприятия? Ведь известно, она далеко не первая.





В настоящее время инициативная группа ведет диалог с представителем УГМК для решения спорных вопросов, касающихся строительства промышленных объектов. Мы настроены на конструктивный разговор и решение всех вопросов законными путями без деструктивных и радикальных мер.





Инициативной группой был организован сбор средств на общественную экологическую экспертизу. Когда собрали достаточное количество денег, сбор закрыли, и в настоящее время идет активная работа по оформлению договоров и сбор пакета документов для общественной экологической экспертизы (ОЭЭ).





Уже совсем скоро, 25 декабря, пройдет второй этап публичных слушаний. Очень хочется надеяться, что данное мероприятие пройдет в рамках действующего законодательства и интересы всех сторон будут учтены.