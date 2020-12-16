Активным москвичам облегчат возможность сообщать куда следует

Мэрия Москвы заказала за 76,8 млн руб. модернизацию системы «Помощник Москвы», с помощью которой сейчас можно жаловаться на нарушителей правил парковки.

Новшеством станет возможность отслеживать людей с коронавирусом, нарушающих карантин. Представители властей смогут с помощью мобильного приложения проверять человека по базе ковида-19, а также патрулировать парки и скверы и передавать в мэрию сигналы о скоплении людей. Команда «Dark Red» будет означать, что людей в парке слишком много и его нужно закрыть, а код «Green» даст сигнал к открытию прогулочной зоны.

Сообщать о скоплении людей смогут не только сотрудники мэрии, но и рядовые пользователи: для них тоже предусмотрен запуск такой функции. Самые бдительные граждане получат баллы, которые можно будет обменять на поездки в метро, рюкзаки, футболки и кепки!

«Помощник Москвы» также будет знать, есть ли сам пользователь приложения в базе больных COVID-19, и предостережёт его от выхода из квартиры.

«Такого рода расширение функционала приложения будет способствовать не только дополнительному сбору данных о гражданах, но и социальной напряжённости и разобщенности, что может свидетельствовать о попытках переориентировать негативные настроения граждан с правительства и его политики на соседей»,— отметил зампред комиссии по правовому обеспечению цифровой экономики московского отделения Ассоциации юристов России Александр Савельев.