 

Активным москвичам облегчат возможность сообщать куда следует

Мэрия Москвы заказала за 76,8 млн руб. модернизацию системы «Помощник Москвы», с помощью которой сейчас можно жаловаться на нарушителей правил парковки. 

 

Новшеством станет возможность отслеживать людей с коронавирусом, нарушающих карантин. Представители властей смогут с помощью мобильного приложения проверять человека по базе ковида-19, а также патрулировать парки и скверы и передавать в мэрию сигналы о скоплении людей. Команда «Dark Red» будет означать, что людей в парке слишком много и его нужно закрыть, а код «Green» даст сигнал к открытию прогулочной зоны.

Сообщать о скоплении людей смогут не только сотрудники мэрии, но и рядовые пользователи: для них тоже предусмотрен запуск такой функции. Самые бдительные граждане получат баллы, которые можно будет обменять на поездки в метро, рюкзаки, футболки и кепки! 

«Помощник Москвы» также будет знать, есть ли сам пользователь приложения в базе больных COVID-19, и предостережёт его от выхода из квартиры.

 

«Такого рода расширение функционала приложения будет способствовать не только дополнительному сбору данных о гражданах, но и социальной напряжённости и разобщенности, что может свидетельствовать о попытках переориентировать негативные настроения граждан с правительства и его политики на соседей»,— отметил зампред комиссии по правовому обеспечению цифровой экономики московского отделения Ассоциации юристов России Александр Савельев.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
» Порядок в национальных парках РФ будут охранять беспилотники
» Росгвардии официально разрешено вести огонь на поражение в толпе
» В Москве продолжаются выступления против новых платных парковок
» В мэрию Москвы направлено уведомление о проведении 31 марта акции Стратегии-31
» ГУВД Москвы поддержало инициативу неупоминания национальности преступников
Материал недели
Благодаря Крылову исчезли родимые пятна русского национализма

Благодаря Крылову исчезли родимые пятна русского национализма

Публикации
Раскрыты планы США на Украине

Раскрыты планы США на Украине

Ведущие специалисты и неприлетевшие грачи

Ведущие специалисты и неприлетевшие грачи

Церковный раскол: Конституция и анафема

Церковный раскол: Конституция и анафема

Россия и Япония готовятся к войне за Курилы?

Россия и Япония готовятся к войне за Курилы?

Белорусский протест: тренды конца ноября

Белорусский протест: тренды конца ноября

Ислам на постсоветском пространстве: новейшая история и современное положение

Ислам на постсоветском пространстве: новейшая история и современное положение

Главные темы
Выборы президента РФ Госдума РФ Интернет Коррупция Новые законы Правительство
все темы →
Рейтинги
  • Самое читаемое
  • Все за сегодня
История моего пятидесятисемитства

История моего пятидесятисемитства

Уроки Навального

Уроки Навального

Всё, что вы хотели знать о педофилии, но боялись спросить

Всё, что вы хотели знать о педофилии, но боялись спросить

Серебренников: режиссерская трагедия

Серебренников: режиссерская трагедия

Конфигурация российской власти. Продолжение

Венгрия постановила, что отец -- это мужчина, а мать -- это женщина

  • 22:38
  • 277

Что такое маскне, какие маски ядовиты, а какие попросту не работают

  • 21:52
  • 288

Где дешевле купить свежую новогоднюю ель

  • 21:28
  • 270

Активным москвичам облегчат возможность сообщать куда следует

  • 20:38
  • 305

В Париже протестуют работники культуры, в Киеве -- предприниматели, в Лондоне -- рестораторы

  • 20:28
  • 313

Прокуратура требует заменить штраф за репост сроком в колонии

  • 20:03
  • 329
АПН в соцсетях
  • Вконтакте
  • Facebook
  • Twitter
APN.ru