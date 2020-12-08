Россия и Япония готовятся к войне за Курилы?

Пресс-служба Восточного военного округа заявила о том, что на боевое дежурство по противовоздушной обороне на островах Курильской гряды заступили расчеты ЗРС С-300В4.

Немного пояснения.

ЗРС С-300В4 это обновленная версия С-300В, причем ее эффективность по сравнению с предыдущей модификацией оценивается в 1,5-2 раза выше. По сути, это гиперзвуковое оружие: скорость тяжёлой ракеты составляет 7,5 М (число Маха), а одна из ракет имеет собственную скорость 9 М. Система способна сбивать баллистические ракеты и аэродинамические цели на дальностях до 400 километров и высотах до 37 километров.

Спрашивается, зачем нам все это там?

Интересно, что около 400 километров по прямой составляет расстояние от острова Итуруп до ближайшего японского острова Хоккайдо.

Эти действия предсказуемо вызвали резкую реакцию японцев — они выразили протест. Не совсем понятно, чем же их напугали системы ПВО, которые по факту являются оборонительным оружием? Впрочем, по мнению японской стороны, которая много лет пытается оспорить российский суверенитет над Курильскими островами, подобные действия укрепляют российский военный потенциал, что противоречит позиции Токио по островам.

Обращать внимание тут не на что. Японцы всегда нервно реагируют на любой российский «чих» на Курилах, особенно, военный. Так в конце сентября они возмущались в связи с военными учениями по противодесантной обороне, назвав эти действия недопустимыми. А год назад они протестовали против учебных стрельб в районе Кунашира.

В общем, мы все понимаем — работа такая у японского МИД — постоянно подчеркивать, что острова якобы принадлежат им. И понятно, что любое укрепление обороноспособности российских курильских островов для Токио явление болезненное. Хотя если они не собираются нападать на острова, то почему так реагируют?

Впрочем, японцы тут повторяют логику коллективного Запада, который постоянно видит угрозу, когда Россия где-то что-то размещает на собственной территории, даже не оспариваемой. Вспомним, как они возмущались появлению «Искандеров» в Калининградской области. В то время, как американцы спокойно размещаю свое вооружение по всему миру, включая ядерное.

Вспомним хотя бы пресловутые противоракетные комплексы Aegis Ashore (наземная версия корабельного противоракетного комплекса — та самая, в пусковую установку которой можно вместо противоракеты зарядить несущую ядерный заряд крылатую ракету «Томагавк»), которые США развернули в Румынии.

Кстати, не только там.

Американцы давно развертывают систему противоракетной обороны в азиатско-тихоокеанском регионе. Якобы против ракетно-ядерной программы КНДР. В реальности, надо понимать — против Китая и России. Так в Южной Корее, несмотря на протесты местного населения, была развернута система THAAD (Terminal High Altitude Area Defense).

В декабре 2004 г. было подписано рамочное соглашение между США и Японией, согласно которому на территории Японского архипелага должны были быть размещены американские станции слежения за ракетными пусками, а также должна была быть создана эшелонированная система ПРО, включающая морскую и наземную компоненты. Рассматривалось размещение все тех же THAAD, но в итоге остановились на менее мобильных, но более дешевых Aegis Ashore.

В итоге в декабре 2017 года японское правительство одобрило размещение в стране двух комплексов «Иджисов». Комплексы должны были расположить в префектурах Ямагути и Акита, где эта новость также вызвала протесты местного населения.

И тут японские власти оказались более принципиальными, чем их корейские коллеги и прислушались к мнению граждан, хотя, там назывались и другие причины — экология, проблемы с безопасностью, отсутствие денег. Возможно, не последнюю роль сыграла позиция Пекина и Москвы, которые увидели в этом угрозу в первую очередь для себя.

В июне 2018 года министерство обороны Японии приняло решение на время отложить начало процесса размещения «Иджисов», а в июне этого года окончательно приняли решение об аннулировании плана по развертыванию американских комплексов. Тем не менее, в МО подчеркнули, что «Иджисы» останутся на тех же эсминцах морских сил Японии, на которых размещены сейчас.

Кроме того, в прошлом месяце СМИ сообщили, что японский кабинет министров одобрил постройку судов с «Иджисами» в качестве альтернативы береговым системам. Отмечалось, что правительство выделило средства на 2021 год для постройки двух таких кораблей.

Между прочим, интересный ход — ведь, хотя все американские комплексы и являются собственностью США, те, что установлены на кораблях, японцам легче контролировать и управлять самостоятельно. И это говорит о том, что, помимо обязательств перед Старшим братом — США, у японцев есть свои амбиции в регионе, и связаны они, кстати, не только с российскими Курилами.

Напомню, что Токио предъявляет территориальные претензии Южной Корее по поводу островов Лианкур (Токто по-корейски, Такэсима по-японски). Этот крошечный архипелаг и островами то назвать трудно, но Токио упорно требует передачи его японской стороне.

Тут интересно то, что острова имеют для японцев военное значение. Как сообщали японские СМИ еще в 2014 году, Токио занимается укреплением обороноспособности отдаленных островов и формирует морскую десантную бригаду, которая будет базироваться в городе Сасэбо в префектуре Нагасаки, которая должна быть оснащена американскими бронетранспортерами морской пехоты. С американцами неоднократно проводились учения, включающие отработку применения в боевых условиях конвертопланов MV-22 Osprey, высадку десантов и тд.

Сами же японские СМИ писали, что все это может быть элементом подготовки решения территориальных споров.

В июле 2014 года правительство Синдзо Абэ приняло резолюцию, разрешающую использовать Силы самообороны Японии не только при нападении на страну, но также в случае нападения на союзников, и при серьёзной угрозе такого нападения. А в июле 2015 года Палата представителей японского парламента приняла закон о расширении полномочий Сил самообороны, позволяющее использовать их за рубежом.

Силы Самообороны, если кто забыл — так стали называться вооруженные силы Японии после разгрома во Второй Мировой. Эдакий эвфемизм. То ли армия, то ли не армия. Скорее, ее имитация. В мае 1947 года была принята Конституция, в которой был юридически закреплён запрет вести войну и иметь официальную армию (9 статья).

Однако реальное возрождение и перевооружение японских ВС началось еще в период официальной американской оккупации.

Решение парламента от 2015 года фактически снимало запрет на использование Сил самообороны для участия в военных конфликтах за рубежом, а Синдзо Абэ сделал пересмотр 9 статьи Конституции одной из главных целей на своем посту.

Опять же это все рассуждения об юридическом аспекте вопроса, многие годы вызывающего ожесточенные споры в японском обществе. Де-факто Япония давно имеет полноценную армию, вооруженную современным, в том числе, американским оружием.

К примеру, Япония обладает довольно-таки неслабой группировкой ВВС, на вооружении которой находится 200 тяжёлых истребителей F-15, около 60 Мицубиси F-2 (клон лёгкого американского истребителя F-16). Еще в 2011-м японской стороной было заказно у США 42 истребителя 5-ого поколения F-35 Lightning II, которые уже собираются в самой Японии, а в июле этого года Агентство по военному сотрудничеству Пентагона направило Конгрессу уведомление о планируемой продаже Японии еще 105 самолетов.

Еще более серьезной силой являются ВМС Стран Восходящего Солнца. На их вооружениинаходятся 3 вертолётоносца, 37 эсминцев с управляемым ракетным вооружением (на шести из них установлены пресловутые «Иджисы), 6 фрегатов с американскими противокорабельными ракетами (ПКР) «Гарпун», 16 подводных лодок, вооружённых всё теми же «Гарпунами». Есть у них и десантные корабли: 3 десантных вертолётных корабля-дока типа «Осуми» (способных принимать не только вертолеты, но и конвертопланы, а также запускающих десантные катера) и малых десантных корабля типа «Юра». Ведутся разговоры о закупке у американцев универсальных десантных кораблей.

Соседи Японии — Китай и обе Кореи не раз выражали беспокойство, указывая на то, что все это может использоваться для высадки десанта на сопредельные территории с целью их захвата. Интересно также, что Япония стала второй после США страной, получившей на вооружение уже упомянутые конвертопланы V-22 Osprey, которые, в том числе, идеально подходят для осуществления операций на островах.

Кроме того, Токио наращивает флот, способный решать задачи изоляции островов.

И тут нельзя не вспомнить, что «островные споры» у Японии не только с Китаем и обеими Кореями, но и с Россией.

Что если гипотетически представить себе, что кто-то в Токио захочет решить территориальные проблемы военным путем?

Понимаю, что даже теоретически представить, что Япония может воевать с Россией — трудно. Просто потому, что у нас есть ядерное оружие. Однако если вывести его за скобки, то военные эксперты уже не первый год обращают внимание, что в целом российский Тихоокеанский флот уступает японским ВМС, и при попытке японцев провести молниеносную операцию, первое время преимущество будет на их стороне, как на море, так и в воздухе.

Кроме того, несомненную уверенность Токио придает 7-й флот США, который базируется по большей части как раз в Японии, а против этой силы, в случае столкновения с ней, уже придется применять, как минимум, тактическое ядерное оружие.

Еще раз повторю, пока это все гипотетически, но, глядя на то, как НАТО наращивает присутствие вдоль российских границ и постоянно угрожает, понимаешь, что, случись чего, японцы не откажутся воспользоваться шансом «вернуть» «северные территории».

Стоит отметить, что, несмотря на смену премьер-министра (во многом из-за неспособности выполнить наивное обещание решить с Россией территориальный спор), риторика официального Токио не только не смягчилась, как раз наоборот — она ужесточилась.

1 декабря новый глава правительства Ёсихидэ Суга заявил, что Япония будет двигаться к мирному договору с Россией. По его словам, Япония намерена постепенно двигаться к решению территориального вопроса с Россией и заключению мирного договора между двумя странами.

«В сентябре во время телефонного разговора с президентом России Владимиром Путиным я передал свое намерение поставить точку в этом вопросе и не оставлять его для последующих поколений. Намерены и в дальнейшем шаг за шагом добиваться этого, опираясь на основной курс нашей страны — решить территориальный вопрос и заключить мирный договор», —рассказал он на встрече во вторник с представителями администрации города Нэмуро.

При этом он подчеркнул, что преисполнен желанием решить этот вопрос как можно скорее, учитывая, что уже 75 лет прошло после окончания Второй мировой войны, а ни решения территориального вопроса, ни мирного договора с Россией так и нет.

В ответ мэр Нэмуро Масатоси Исигаки попросил премьер-министра проводить «сильную дипломатию», направленную на заключение мирного договора с Россией.

Какой будет эта «сильная дипломатия»? Особенно на фоне смены администрации США (как раз при Дональде Трампе и было отменено решение о размещении «Иджисов», но, если считать, что при Байдене будет, как при Обаме, можно ожидать, что Вашингтон будет продавливать этот вопрос)?

Некоторые эксперты считают, что новые власти США будут подталкивать Токио к эскалации.

К примеру, востоковед Николай Вавилов считает, что Страна Восходящего Солнца наращивает военную мощь и в случае, если получит согласие Вашингтона, перейдет к агрессивному воздействию на Россию. Вот и по словам старшего научного сотрудника Центра исследований Японии Института Дальнего Востока РАН Олега Казакова, Токио считает, что демократ Байден способен помочь «отобрать» Курильские острова у России.

Байден, конечно, не выглядит сильным и вообще дееспособным политиком, но это лишь свидетельствует о том, что решать за него будут другие люди, а они в любом случае, настроены враждебно, как по отношению к России, так и к Китаю, что бы многие не думали насчет того, что демократы менее склонны продолжать конфронтацию с Поднебесной. Не менее. Только риторика иная.

И если понимать, что в долгосрочных приоритетах США ослабление в регионе как Китая, так и России, они будут в любом случае продолжать это действовать. Предпочтительнее всего — чужими руками, как они любят, и чему как раз неплохо научились при демократе Обаме. Этому вполне поспособствуют фантомные боли той же Японии об утраченном величии в регионе (не только об островах), которые Вашингтон может активно стимулировать. Разумеется, в рамках отведенной Токио роли вассала США.

И вот командующий воинским контингентом США в Японии генерал-лейтенант Кевин Шнайдер заявляет: «Я думаю, что правительство Суги займет несколько иной подход к России, нежели правительство Синдзо Абэ. И я подозреваю, что при правительстве Суги мы можем увидеть небольшое усиление, интенсификацию в том, что касается поведения России, особенно в воздушном пространстве, чего мы не видели до этого».

Иначе, чем провокацией новых властей Японии на усиление конфронтации с Россией и не назовешь.

Еще у кого есть вопросы, зачем нам усиливать оборону Курильских островов?