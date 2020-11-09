Во Франции угрожают убийством имаму, назвавшему обезглавленного учителя мучеником

Имам Хассен Хальгуми, родом из Туниса, служащий в парижском предместье, сказал , что получил "тысячи" угроз убийством, после того, как назвал обезглавленного французского учителя Самуэля Пати мучеником за свободу выражения. В ряде случаев угрозы -- это посты в социальных сетях, где Хальгуми называют "следующим мучеником" или "следующей целью", "худшим, чем эти французские неверные".

Хальгуми живёт под защитой полиции с 2015 года, когда ИГИЛ объявило, что он заслуживает смерти. В частности, имам пытался примирить мусульман и евреев и выступал против ношения чадры. Теперь он считает, что ему понадобится даже большая защита. Хальгуми призывает мусульман Франции увидеть, что их будущее под угрозой, а про исламских экстремистов говорит, что они хорошо организованы и умеют прикрываться законами.







