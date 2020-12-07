Расходы на ковидное тестирование и лечение ковида в стационарах превысили бюджет ОМС

Расходы на лечение пациентов с коронавирусной инфекцией в стационарах и на тестировании с марта по октябрь составили 143,5 млрд рублей, сообщила председатель Федерального фонда обязательного медицинского страхования (ФОМС) Елена Чернякова.

По её словам, эта сумма на 8% больше всего объёма финансового обеспечения программы ОМС, а цифры за ноябрь будут значительно выше, чем в октябре.

Между тем об очень и очень значительном проценте ошибок, который дают тесты ПЦР, уже говорили главный пульмонолог Минздрава Сергей Авдеев, исследовательский коллектив Сеченовского университета, а также международная группа исследователей. Интересно, что если отечественные специалисты говорят о ложноотрицательных результатах тестов ПЦР, то зарубежные указывают на то, что они ложноположительные.