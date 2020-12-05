 

Командиру донбасских ополченцев, имеющему российские награды, отказали в российском гражданстве

Сергей Завдовеев (позывной "Француз") -- один из авторитетных командиров ополченцев и коренной житель Донбасса. У него три ранения и множество наград, в том числе и российских, он воюет с 2014 года и внесён в бесславную украинскую базу "Миротворец"; попадание на Украину для него может быть смертельно опасно. Его жена и дети имеют российское гражданство. Однако самому Завдовееву в получении российского гражданства недавно было отказано, с поразительными формулировками, сводящимися к тому, что Завдовеев "предал Украину", а также представляет опасность для основ конституционного строя России. 
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