Командиру донбасских ополченцев, имеющему российские награды, отказали в российском гражданстве

Сергей Завдовеев (позывной "Француз") -- один из авторитетных командиров ополченцев и коренной житель Донбасса. У него три ранения и множество наград, в том числе и российских, он воюет с 2014 года и внесён в бесславную украинскую базу "Миротворец"; попадание на Украину для него может быть смертельно опасно. Его жена и дети имеют российское гражданство. Однако самому Завдовееву в получении российского гражданства недавно было отказано
, с поразительными формулировками, сводящимися к тому, что Завдовеев "предал Украину", а также представляет опасность для основ конституционного строя России.