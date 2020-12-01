Манипулировать и игнорировать

Известный олигарх имеет у коллег репутацию «разводилы»





Естественно, что простой человек не любит миллиардеров. Простой человек не любит весь список Forbes. Даже старшего Ротшильда, страшно далекого и невиноватого, наверное, в проблемах Урюпинска, более или менее подкованные урюпинцы не без основания считают упырем.

Но любопытно, какова у олигархов репутация среди самих олигархов. Про одного скажут, нувориш – его арт-дилер развел. Про другого - хороший парень, яйца собирает и синагогу содержит. Про третьего - дает людям вокруг себя богатеть и умеет рисковать, хотя мелочен с тех времен, когда был фарцовщиком. А вот про Владимира Потанина говорят так – всех не люблю, а его не люблю больше всех. Или, если выбирать, на кого упадет метеорит, на Х, или на Потанина – пусть на Потанина. Откуда ж в узком корпоративном цеху такое нелестное отношение?

Дело в том, что соседи по списку Forbes судят не по тв-программам, а по жизненному опыту. И, если Владимир Олегович, не кинул всех, то только потому, что они тоже олигархи. В окружении Потанина в 90-е и начале 00-х, люди любили выражаться на блатном арго. Ездили не на переговоры, а на «терки», не заключали контракты, а «разводили». И вот эта «разводка» стала фирменным стилем нынешнего N1 российского Forbes. Вначале он кинул «красных директоров», которые скинулись ему на ОНЭКСИМБАНК. Потом кинул коллег по семибанкирщине, внедрившись в правительство и проведя залоговые аукционы в свою пользу. Следующим он кинул партнера по бизнесу Михаила Прохорова после того, как тот «погорел» на девочках в Куршевеле. Сейчас пытается «кинуть» российское государство… И ведь скаредность и мелочность проявилась даже в такой неприятной для каждого человека истории, как развод. И здесь Владимир Олегович не смог пойти против натуры и развел бывшую супругу и совместных детей, изобразив из себя Билла Гейтса.





Друзья познаются в беде, а супруги – в разводе. Истинность этого афоризма на собственной «шкуре» испытала Наталья Потанина, бывшая жена владельца «Норильского никеля» Владимира Потанина. Само расставание в 2013 году бизнесмена с супругой, с которой он прожил в браке более 30 лет, и, главное, его скандальность произвели эффект разорвавшейся бомбы в отечественном бизнес-сообществе. На фоне своих коллег-олигархов, которые меняли жен, как перчатки, потанинский брачный союз казался незыблемым.

Наверно, в будущем бракоразводный кейс Потаниных станет основой для кинодрамы из серии «богатые тоже плачут» - настолько непредсказуем и не линеен сюжет этих событий. Мало того, что бывшие супруги познакомились ещё в старшей школе, где учились в одном классе. Они и поженились ещё на последнем курсе обучения в ВУЗах: Потанин оканчивал МГИМО, Наталья – МИИТ. Ничто, по словам Потаниной в одном из интервью, не предвещало беды, когда за семейным ужином в 2013 году бизнесмен как бы между делом бросил «Давай разведёмся».

О причинах столь радикального решения олигарха до сих пор неизвестно. Сама Наталья утверждает, что давно знала об интрижках своего мужа на стороне, но не придавал этому значения. Возможно, именно нежданно нагрянувшая на 52-летнего олигарха страстная любовь к некой молодухе Екатерине (на момент развода Потаниных ей было 38 лет), которая, как говорят, работала у него в секретариате, и стала причиной агрессивного поведения Потанина по отношению к жене. Не случайно же Потанин женился на любовнице буквально через три месяца после официального развода. Впрочем, не Потанин первый, не Потанин и последний, кто в кругу ВИПов стал героем адюльтера в стиле «служебного романа». Свои новые «половинки» среди секретарш находили и нынешний глава Счетной палаты Алексей Кудрин, и генеральный директор «Ростеха» Сергей Чемезов. Однако безобразный скандал с разводом ассоциируется только с именем главы «Норильского никеля».

Удивляет безапелляционность и безальтернативность требований, выдвинутых Потаниным к своей бывшей жене.





В отсутствии брачного контракта Потанина должна была молча подписать бракоразводные бумаги и не претендовать на деньги и собственность мужа, а взамен получала возможность, и то гипотетическую, обращаться к бывшему мужу с просьбами о помощи, в том числе финансовой. Первоначально согласившись на такие унизительные условия, Наталья затем решила оспорить их в суде. И даже больше – она потребовала через суд признать её права на 50% пакета акций Потанина в «Норникеле», а также на половину акций «Интерроса» как совместно нажитое имущество. Как известно, в России такое имущество делится пополам между супругами.

Но куда там! Потанин так прочно замёл следы своего участия в собственности, что даже иностранные суды не нашли оснований согласиться с претензиями жены на свою долю. В 2016 году Пресненский районный и Московский городской суды отклонили иск Потаниной к её бывшему супругу, так как адвокаты Потаниной не доказали владение Потаниным этими активами. А в 2019 году даже Высокий суд Лондона признал правоту российских судов и отказал бывшей супруге миллиардера в иске на 6 млрд фунтов. Что конечно само по себе нонсенс. Получается весь мир знает, но в суде этого не видно!

Взбешенный неуступчивостью некогда любимой женщины (тут-то и поверишь в правоту афоризма «от любви до ненависти один шаг») Потанин начал терроризовать её мелкими хозяйственными пакостями. Как жаловалась Наталья в интервью Ксении Собчак, в её подмосковной даче в Немчиновке, которая формально также принадлежала Потанину, было отключено водоснабжение, а затем он потребовал бывшую жену освободить помещение и взыскал с неё 8 млн рублей за аренду недвижимости.

Неадекватность в поведении миллиардера больше всего сказалась на его же детях. Если к своей старшей дочери Анастасии, которая заняла нейтральную позицию в семейном конфликте, он не цеплялся, то среднего сына Ивана он уволил из принадлежавшей ему инвесткомпании за поддержку матери. Младшему сыну Василию он не только отказал в оплате обучения в Америке, но и перестал с ним общаться.

Бракоразводное жмотство миллиардера Потанина (а его состояние на момент развода оценивалось в 13 млрд долларов), которое более присуще местечковому буржуа, выбивается из ряда разводов его коллег по бизнесу. Тот же трижды женатый Роман Абрамович всегда расставался с жёнами мирно и тихо: его вторая жена Ирина получила от олигарха значительную часть состояния мужа в несколько сот миллионов долларов. Жене покойного ныне Бориса Березовского Галине при разводе досталось, по разным оценкам, от 165 до 220 млн фунтов стерлингов.

А ведь с Натальей главу «Норникеля» связывают не только 30 лет брака и трое детей. Говорят, что связи отца Потаниной – работника системы советского Минвнешторга – даже в больше степени способствовали стремительному старту карьеры будущего миллиардера, чем знакомства его отца. Поэтому тот факт, что он оставил жену практически без копейки, можно расценить как чёрную неблагодарность.

Однако не надо забывать, что Потанин всей своей бизнес-карьерой доказал, что его принцип – это отсутствие принципов. Он цинично воспользовался «куршавельским делом» своего многолетнего партнёра Михаила Прохорова, чтобы выдавить того из их совместного бизнеса. Раздавить же бывшую жену, которая не только посмела встать на пути его нового семейного счастья, но и покусилась на святое – на честно заработанную им собственность, ему не представляло никаких моральных угрызений: «ничего личного – это только бизнес».

Так что репутация «разводилы», прочно укрепившаяся за Владимиром Потаниным, обеспечивает ему прочную нелюбовь. Даже хорошо оплачиваемые топ-менеджеры Интерроса знают, что в случае чего им придется отвечать за ошибки шефа. В Интерросе и «Норникеле» считают, что в отношениях с Потаниным главное – вовремя свалить. То есть уйти надо в тот момент, когда бонус уже выплачен, а светлое будущее на первый квартал нарисовано.

Впрочем все эмоции субъективны, а человек, который выбрал свой путь, сам себя дураком никогда не считает.