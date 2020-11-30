ВОЗ считает, что москвичам надо лучше стараться, чтобы заслужить оценку "отлично"

Представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Мелита Вуйнович посоветовала москвичам больше стараться, чтобы заслужить оценку "отлично" в деле предохранения от коронавируса:
А если москвичи в частности и россияне в целом не будут больше стараться, тогда им будет угрожать локдаун, сказала представительница ВОЗ. По её словам, этот вопрос рассматривается "большой командой экспертов".
ВОЗ сейчас занимается тем, что переосмысливает понятие "близкий контакт". Теперь близкий контакт -- это не 15 минут в день на дистанции менее полутора метров, а 15 минут в течение дня в совокупности (то есть, например, 5+5+5) на дистанции менее двух метров.