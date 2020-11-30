ВОЗ считает, что москвичам надо лучше стараться, чтобы заслужить оценку "отлично"

Представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Мелита Вуйнович посоветовала москвичам больше стараться, чтобы заслужить оценку "отлично" в деле предохранения от коронавируса:

"Можно увидеть, что больше людей носят маски, но недостаточно <…> Да, видно, что сейчас в магазинах люди держат дистанцию: там есть эти полоски на полу. Но есть места, где, мне кажется, просто не понимают, что при прикосновении к другому человеку, они рискуют или заразиться, или другого человека заразить. Потому что мы не можем узнать в каждый момент, есть ли у нас вирус или нет".

А если москвичи в частности и россияне в целом не будут больше стараться, тогда им будет угрожать локдаун, сказала представительница ВОЗ. По её словам, этот вопрос рассматривается "большой командой экспертов".



