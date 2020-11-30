 

ВОЗ считает, что москвичам надо лучше стараться, чтобы заслужить оценку "отлично"

 

Представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Мелита Вуйнович посоветовала москвичам больше стараться, чтобы заслужить оценку "отлично" в деле предохранения от коронавируса:

"Можно увидеть, что больше людей носят маски, но недостаточно <…> Да, видно, что сейчас в магазинах люди держат дистанцию: там есть эти полоски на полу. Но есть места, где, мне кажется, просто не понимают, что при прикосновении к другому человеку, они рискуют или заразиться, или другого человека заразить. Потому что мы не можем узнать в каждый момент, есть ли у нас вирус или нет".

 

А если москвичи в частности и россияне в целом не будут больше стараться, тогда им будет угрожать локдаун, сказала представительница ВОЗ. По её словам, этот вопрос рассматривается "большой командой экспертов". 


ВОЗ сейчас занимается тем, что переосмысливает понятие "близкий контакт". Теперь близкий контакт -- это не 15 минут в день на дистанции менее полутора метров, а 15 минут в течение дня в совокупности (то есть, например, 5+5+5) на дистанции менее двух метров. 
 
В то же время российский Минфин направил в регионы 10 млрд рублей специально на дополнительные выплаты медикам, работающим с коронавирусом. 
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APN.ru