По новой методике расчёта МРОТ подрастёт

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По новой методике расчёта Минтруда, учитывающей среднедушевой доход, минимальный размер оплаты труда (МРОТ) в 2021 году увеличится: с 12 130 рублей до 12 792 рублей. Это увеличение коснётся примерно 4 млн человек. 
 
Суть новой методики в том, что Минтруда предлагает отвязать её от статистической стоимости потребительской корзины и определить как часть (44,2%) среднедушевого дохода. Прожиточный минимум для трудоспособного населения Минтруд предлагает установить на уровне 109% данного показателя (МРОТ), для детей - 97%, для пенсионеров - 86%.
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