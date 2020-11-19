 

Центр правительственной связи Великобритании следит за передвижениями людей через мобильные телефоны

Центр правительственной связи (GCHQ) -- спецслужба Великобритании, ответственная за ведение радиоэлектронной разведки, -- анализирует данные мобильных телефонов, чтобы отслеживать перемещения населения во время локдауна. Также находятся под наблюдением электронные сервисы поиска работы. Эти данные анализируются с тем, чтобы определить, продлевать ли принудительные отпуска до марта 2021 года.
 
Особым направлением работы GCHQ стало отслеживание по социальным сетям "антивакцинщиков" -- фактически их деятельность приравнивается сегодня в Великобритании к пропаганде терроризма. Руководитель контр-террористического направления британской столичной полиции Нил Басу даже заявил, что исламисты и радикальные правые вербуют себе сторонников, используя лживые заявления о ковиде-19. 
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APN.ru