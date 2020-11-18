 

Китай впервые применил микроволновое оружие на поле боя

 

Китайские военные использовали «микроволновое оружие», чтобы заставить индийские войска отступить в ходе недавнего (августовского) вооружённого противостояния на границе двух государств в Гималаях. Об этом рассказал слушателям курса международных отношений в Китайском народном университете профессор Цзинь Цаньжон. 

Китайский профессор назвал это "красивым" решением в обход запрета открывать стрельбу. Изначально, со стороны Индии, две стратегические вершины в области Ладакх захватывали солдаты родом из Тибета, которые хорошо себя чувствовали в горных условиях, а китайским солдатам, жителям равнин, было непросто на высоте 5600 м. Но китайское командование, по словам профессора, «превратило горные вершины в печь СВЧ».

«Через 15 минут всех, кто был на этих вершинах, начало тошнить и рвать. Остановиться они не могли, поэтому бежали оттуда. Вот так мы и захватили территорию»,— подытожил профессор. Объясняя, почему до сих пор об этом не сообщалось официально, профессор Цзинь заявил: «Мы не распространялись об этом, поскольку мы красиво решили эту проблему. А они (Индия) не распространялись потому, что они так позорно проиграли».


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