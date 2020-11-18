Фальшивый «либерал» Григорий Березкин

Двойная лояльность как способ жизни и бизнеса





Нефть всему голова





Происхождение капиталов Григория Березкина покрыто густым туманом. В середине 90-х гг. по сомнительным схемам он торговал на экспорт нефтью принадлежавшей Роману Абрамовичу компании «Сибнефть». Тогда же ему удалось приватизировать крупного нефтетрейдера, компанию «КомиТЭК». Сбытовая структура, которая принадлежала региональному правительству, а Березкин ее возглавлял, списывала на потери до 12% от общего объема нефти при норме 4-6%. Бывший министр топлива и энергетики РФ Виктор Калюжный прямо обвинял бизнесмена в махинациях, утверждая, что Березкин «за всю свою жизнь ни к одной скважине близко не подходил, а только махинировал денежными потоками».





В 1997 году гендиректор неожиданно стал владельцем «КомиТЭКа». Сначала он был назначен на пост председателя совета директоров трейдера, а управление компанией было передано его структуре «Евросевернефть», позднее переименованной в ЕСН. Пролоббировать такие решения могли влиятельные в ту пору бизнесмены Абрамович (с ним, к слову, со временем отношения у Березкина разладились, по одной из версий, именно по причине неразборчивости последнего в бизнес-методах), его тогдашний партнер Борис Березовский и Семен Вайншток, на тот момент вице-президент ЛУКОЙЛа. Вскоре Березкин выкупил контрольный пакет «КомиТЭКа» всего за 70 млн долларов при реальной стоимости акций 200 млн долларов. В 1998 году он уже за 500 млн долларов продал компанию ЛУКОЙЛу, которому также достались ее многомиллиардные долги перед местным бюджетом и зарубежными кредиторами. Все вместе и стало основой его капитала, который впоследствии вырос в весьма разветвленную и запутанную сеть компаний , как в России, так и в иностранных юрисдикциях.





Еще одним ярким эпизодом в биографии бизнесмена стала его деятельность на рынке электроэнергии и связанные с нею скандалы, в том числе вокруг «Колэнерго», которые, грозили Григорию Березкину возбуждением уголовного дела . Взять в 2000 году в управление ЕСН один из самых мощных энергетических активов в стране, вероятно, снова помогли связи, на этот раз с главой РАО ЕЭС Анатолием Чубайсом. Под контролем Березкина «Колэнерго» непомерно завышало тарифы на электричество, что привело к росту долгов со стороны потребителей, в частности, одного из судоремонтных заводов. Из-за ограничения энергоснабжения в 2001 году на грани срыва оказалась операция по подъему затонувшей подводной лодки «Курск», что привело к конфликту поставщика с командованием Северного флота.





К 2004 году недовольство тарифной политикой компании Березкина привело к его отставке с поста гендиректора, однако к этому моменту ему уже удалось консолидировать 10% акций «Колэнерго» , которые затем были проданы другому главе «Норильского никеля» Владимиру Потанину. С ним у Березкина был, по крайней мере, еще один совместный проект – CIS Natural Resources Fund, созданный в 2016 году специально для приобретения более трети акций Быстринского ГОКа, что снизило долю «Норникеля» в предприятии до 50,01%. Особенность сделки заключалась в том, что фондом управлял принадлежащий владельцу ЕСН офшор с Бермудских островов. Эксперты отрасли объясняли это возможностью значительно снизить налогооблагаемую базу и уменьшить дивиденды. В этом году Березкин продал свою долю в фонде Потанину , а их сотрудничество, по некоторой информации, закончилось ссорой





Хорошо знающие главу ЕСН вообще отмечают отсутствие у него каких-то деловых принципов – партнерство для Березкина заканчивается тогда, когда оно перестает быть выгодным. Под «выгодой» же он понимает возможность извлекать прибыль фактически из ничего, навязывая свои посреднические услуги и практически всегда действуя в связке с чиновниками, которые обеспечивают практически безграничный доступ к государственным ресурсам и прикрытие для коррупционных схем. Сфера деятельности при этом не имеет значения, главное – получать сверхприбыли.





Тарифных дел мастер





Еще одна ситуация с завышением тарифов произошла в принадлежащей Григорию Березкину компании «Русэнергосбыт» (РЭС), через которую Газпром в 2003-2007 гг. закупал электричество на оптовом рынке. Посреднические услуги РЭС привели к завышению расходов газовой монополии на закупку электроэнергии на 60%. СМИ писали, что интересы Березкина пролоббировал зампред Газпрома Александр Рязанов, после увольнения которого госкорпорация перестала пользоваться услугами РЭС. Другими лоббистами владельца ЕСН назывались сам глава Газпрома Алексей Миллер, а также тогдашний премьер Дмитрий Медведев, который в то время был председателем совета директоров компании. К тому моменту собственником 49,5% РЭС стала итальянская компания Enel, вместе с которой Березкин в апреле 2007 года предпринял попытку поучаствовать в аукционе по продаже газовых активов ЮКОСа. Однако против такого посредничества выступил тогдашний итальянский премьер Романо Проди, который лично попросил Владимира Путина вмешаться в ситуацию. Существует версия, что Березкин мог действовать в интересах одного из влиятельных чиновников из президентской администрации, с которым у него после случая с аукционом разладились отношения.





Одно время Григорий Березкин тесно контактировал с теперь уже бывшим главой РЖД Владимиром Якуниным, пользовался доверительными отношениями с ним в личных целях и даже входил в совет директоров перевозчика. Так, владелец ЕСН сначала убедил госмонополию приобрести в совместную собственность заведомо убыточную энергетическую компанию ТГК-14 , а потом продал РЖД свою долю в ней. Аналогичным образом перевозчик приобрел компанию «Читаэнергосбыт», у которой на тот момент образовалась задолженность в 0,5 млрд рублей. Березкин мог действовать в интересах скандально известного бизнесмена Юрия Желябовского, разыскиваемого тогда за уголовные преступления, которого российский президент назвал в 2011 году «оборзевшим энергетиком»





Кроме того, принадлежащий бизнесмену РЭС заключил с РЖД контракты на поставку электроэнергии на заведомо невыгодных условиях – как подсчитали в Минэкономразвития, переплата составляет свыше 6,6 млрд рублей ежегодно, что квалифицируется как ущерб в особо крупном размере . Причем оформленные еще в 2003 и 2006 годах договоры будут действовать до 2023 года, а некоторые из них – и до 2038-го. Доверие Якунина к Березкину было подорвано, когда последний сообщил ФСБ, собиравшей на главу РЖД компромат, о деликатной просьбе Якунина приобрести на свое имя недвижимость, как писали, для некой «особы».





В такую же кабальную зависимость попала и «Транснефть» , поставки электроэнергии которой осуществляются при посредничестве еще одной структуры Березкина – «Русэнергоресурс» (РЭР). На момент заключения этих договоров «Транснефть» возглавлял давний знакомый бизнесмена Семен Вайншток. Последний уже давно отошел от дел и проживает за границей, а деятельность РЭР с 2009 года привела к перерасходам в «Транснефти» на сумму свыше 23 млрд рублей. Еще в 3 млрд рублей оценивается ущерб, нанесенный деятельностью РЭР федеральной сетевой компании ФСК ЕЭС, которая передавала «Транснефти» энергию.





Григорий Березкин также пытался навязать ФСК целый ряд обременительных для госструктуры сделок, действуя через коррумпированных им заместителей Олега Бударгина, тогдашнего главы сетевой компании. В частности, Березкин предлагал ФСК передать якобы не нужные ей кабельные сети в аренду совместному предприятию ЕСН и «Ростелекома» для строительства линии оптоволоконной связи. Бударгина насторожило, как распределялись между партнерами доли в СП: ЕСН рассчитывала забрать себе три четверти в структуре. Когда глава ФСК понял, что подчиненные игнорируют его приказы, ссылаясь на интересы владельца ЕСН, он свел на нет все отношения с ним. Что касается «Ростелекома», то сотрудничество с Григорием Березкиным привело одну из крупнейших коммуникационных компаний фактически к срыву импортозамещающего проекта – перевода смартфонов для государственных нужд на российскую операционную систему (ОС).





Затонувшая «Аврора»





Как и в большинстве случаев партнерства с государственными компаниями, через которые открывался доступ к госзаказам, «Ростелекому» была навязана в партнеры структура Березкина «Вотрон». Через нее глава ЕСН владел финской компанией Jolla, разработчиком ОС Sailfish, которая и «победила» в конкуре Минкомсвязи на создание российской системы. По сути, существующую иностранную ОС необходимо было русифицировать и наполнить популярными приложениями. При этом процесс был обставлен таким образом, как будто разработка проводилась с нуля. Была учреждена совместная с «Ростелекомом» компания «Открытая мобильная платформа», проект вошел в приоритетный план Минкомсвязи, тогдашний ее глава Николай Никифоров принимал личное участие в кастинге программистов, а сама ОС Sailfish была переименована в «Аврору» . Однако получить под проект госзаказ, первоначально оцениваемый в 160 млрд рублей, Березкину так и не удалось – псевдороссийское изобретение оказалось невостребованным, и он продал свою долю «Ростелекому», оставив при этом возможность получать прибыль в течение следующих 20 лет с выручки проектов, если таковые все-таки будут.





Лоббистом Березкина со стороны Минкомсвязи считался Алексей Соколов, уволенный в июне этого года с поста замглавы ведомства. По некоторым данным, вместе они предприняли попытки рейдерского захвата «Омега-Холдинга», владевшего 49% акций «Атлас-карт», одного из ведущих разработчиков ПО для интеллектуальных карт, в 2012 году создавшего систему контрольно-кассовой техники.





Прачечные для сверхдоходов





Большинство компаний Березкина , в том числе работающие с госструктурами и получающие крупные госзаказы, принадлежат западным офшорам, преимущественно кипрским, что нарушает закон о деофшоризации . Так, компания «НТ-сервис», являющаяся владельцем Уярского и Сковородинского нефтеналивных терминалов, на 100% принадлежит Sahacan Investments Ltd с Кипра. В 2019 году ЕСН подписала соглашение с Корпорацией развития Дальнего Востока о строительстве в Сковородино крупного завода по производству метанола и тогда же начала переговоры с китайскими потребителями. Учредителем самой группы ЕСН является кипрская Fovlixton Holdings Limited. «Русэнергосбытом», который на 49,5% принадлежит итальянской Enel, на 50,5% владеет международная «Рэсэнерго Инвестментс». Собственником последней выступает кипрская Resenergo Investments Ltd. «Русэнергоресурс» на 25% принадлежит компании «Транснефть - Западная Сибирь», на 75% - «Рэрэнерго», владельца которого вообще установить невозможно.





Между тем, именно через РЭС и РЭР Березкин контролирует управление процессом поставки электроэнергии в госкомпании, что позволило ему только в одном 2019 году получить сверхдоход в размере свыше 10 млрд рублей. Общий экономический ущерб, нанесенный от этой деятельности РЖД, например, оценивается в более чем 150 млрд рублей. Фактически РЭС и РЭР являются лишними звеньями между производителями и потребителями электроэнергии, что приводит к необоснованному удорожанию услуг и как следствие нанесению серьезного ущерба государству. При этом часть денежных средств выводятся Березкиным за границу через множество подконтрольных ему «прокладок», таких как Arasana Trading, Eventide Invest, Issey Trading и т.д.





Благодаря умению Березкина дружить с сильными мира сего, покровительствующими и покрывающими его коррупционную деятельность , ему удалось получить в аренду от ФГУП «Водоканал им. Москвы» в 2007 году 58 га земли в охраняемой зоне на берегу Москвы-реки всего за 400 рублей в год. В 2013 году Березкин считался чуть ли не №4 среди крупнейших латифундистов в столичном регионе, семье которого принадлежали 2,5 га в Серебряном Бору .





Однако стоит учесть, что практически все принадлежащие Березкину структуры оформлены на подставных лиц. Именно им придется отвечать за мошеннические действия владельца компаний. Но первый же их допрос вскроет всю эту коррупционную систему, истинных ее организаторов и исполнителей.





Офшорный медиа-магнат или зицпредседатель Фунт





Помимо российских активов, которые Григорий Березкин прячет в офшорных юрисдикциях, бизнесмен владеет не менее чем 30 иностранными фирмами, в том числе во Франции, Монако, Люксембурге, Казахстане и др. Совладельцем большинства офшоров, а также российских структур выступает давний партнер Березкина, бывший гендиректор ЕСН Михаил Верозуб. При этом привычка потребительского отношения к государству и склонность к махинациям проявились у Березкина и за границей. В 2018 году компетентные органы Германии проводили проверку сомнительных операций на сумму свыше 17 млн евро по переводу с кипрского счета компании Bemefo Holdings Limited на его личные счета. Вполне вероятно, кипрские правоохранительные органы и Еврокомиссию уже заинтересовали ее результаты.





В ряде компаний Березкина, в том числе зарубежных имеют доли родственники бизнесмена. К примеру, «ДП Бизнес Пресс», выпускающим популярную газету «Деловой Петербург», владеет компания, находящаяся в совместной собственности у сестры предпринимателя Ольги Березкиной и его дочери Анны Тюшкевич. Последняя возглавляла газету «Метро» до продажи ее московскому правительству, а в настоящее время входит в совет директоров холдинга РБК, который Березкин купил в 2017 году у Михаила Прохорова. Также бизнесмен владеет старейшим в стране издательским домом «Комсомольская правда» (КП). При этом на какие конкретно юридические структуры оформлены РБК и КП не известно.





Интерес Березкина к медиа-активам заметили давно. И поначалу он даже пытался вмешиваться в редакционную политику изданий, но потом неожиданно отошел в сторону . При этом от идеи наращивать медиа-портфель не отказался, сосредоточившись на изданиях либеральной направленности. В частности, писалось, что он вел переговоры о покупке российского «Форбса».





Если «Комсомолка» всегда занимала прогосударственную позицию и по сей день пользуется особым покровительством Кремля, то РБК считается изданием почти оппозиционным, к которому прислушиваются на Западе и мониторят его материалы, в том числе журналистские расследования в отношении высокопоставленных чиновников. Очевидно, что имея на содержании два столь разных по идеологии медиа-актива, Березкин пытается сидеть на двух стульях, демонстрируя свою «лояльность» как в России, так и на Западе. Последнее для него критически важно, поскольку большая часть «заработанного» на Родине давно выведено за рубеж. При этом хорошо осведомленные источники уверяют, что реальным владельцем РБК и КП является одна богатая окологосударственная структура, назначившая Березкина своим фронтменом, поэтому все его потуги изображать из себя медиа-олигарха выглядят достаточно комично.

Очевидно, что на Западе прекрасно знают о методах бизнеса и «заслугах» Березкина перед Россией, чьи госактивы до сих пор теряют колоссальные средства от мошеннических схем с участием его компаний. Причем применение этих схем стало возможным именно благодаря тому, что владелец ЕСН всю жизнь строил бизнес на близости к власти, пользуясь связями с коррумпированными чиновниками. Нынешнюю же игру в либерала, которую ведет Березкин, Запад, ставший для него таким близким и удобным, как для жизни и отдыха, так и для получения сверхприбыли, может воспринять, как личное оскорбление, что обеспечит бизнесмену прямое попадание в санкционные списки.



