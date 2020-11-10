 

Новые требования к автомобильным аптечкам: теперь в них должны быть маски и перчатки

 

Минздрав России утвердил новые требования к комплектации автомобильной аптечки. Приказ вступает в силу с 1 января 2021 года и действует до 1 января 2027 года.


В новый состав аптечки должны входить не менее двух медицинских нестерильных масок, медицинских перчаток размером не менее М, не менее одного устройства для проведения искусственного дыхания, жгут кровоостанавливающий, не менее четырёх марлевых медицинских бинтов размером от 5 м на 10 см и трёх бинтов размером от 7 м на 14 см. Также должны присутствовать медицинские марлевые стерильные салфетки и лейкопластырь рулонный фиксирующий размером не менее 2 на 500 см. Кроме того, в аптечку включаются ножницы, инструкция по оказанию первой помощи и футляр.

 

"По истечению сроков годности медицинских изделий и прочих средств, предусмотренных настоящими требованиями, или в случае их использования аптечку необходимо пополнить. Не допускается использование медизделий в случае нарушения их стерильности, а также повторное использование медизделий, загрязнённых кровью и (или) другими биологическими жидкостями".


ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
» 83% россиян считают, что качество медицинских услуг должна оценивать независимая структура
» Российские медики перейдут на дистанционное лечение к 2018 году
» В Канаде планируют легализовать марихуану
» Скандал из-за оказания фиктивных медицинских услуг московскими больницами продолжается
» Роспотребнадзору разрешили внезапные проверки бизнеса
Материал недели
Благодаря Крылову исчезли родимые пятна русского национализма

Благодаря Крылову исчезли родимые пятна русского национализма

Публикации
Маски для республиканцев и демократов. Куда ведёт коридор

Маски для республиканцев и демократов. Куда ведёт коридор

Президента США второй раз подряд выбрал Китай

Президента США второй раз подряд выбрал Китай

Если реформы не произойдёт, то политический кризис усугубится

Если реформы не произойдёт, то политический кризис усугубится

«Траст» боится не успеть с «Интеко»

«Траст» боится не успеть с «Интеко»

Украина vs. Россия. Победа за неявкой одного из участников

Украина vs. Россия. Победа за неявкой одного из участников

Белорусский протест: тренды конца октября

Белорусский протест: тренды конца октября

Главные темы
Выборы президента РФ Госдума РФ Интернет Коррупция Новые законы Правительство
все темы →
Рейтинги
  • Самое читаемое
  • Все за сегодня
История моего пятидесятисемитства

История моего пятидесятисемитства

Уроки Навального

Уроки Навального

Всё, что вы хотели знать о педофилии, но боялись спросить

Всё, что вы хотели знать о педофилии, но боялись спросить

Серебренников: режиссерская трагедия

Серебренников: режиссерская трагедия

Конфигурация российской власти. Продолжение

Новые требования к автомобильным аптечкам: теперь в них должны быть маски и перчатки

  • 21:34
  • 210

Духовное управление мусульман РФ запретило браки с немусульманками

  • 21:09
  • 230

Авиабилеты в России подешевели на 20-30%

  • 21:01
  • 227

Что плохо для русских в Карабахской "многоходовочке"?

Минздрав: антибиотики при ковиде не нужны, но их получают 90% россиян

  • 20:32
  • 214

Москва потратит почти 30 млрд рублей на систему видеонаблюдения

  • 20:25
  • 221
АПН в соцсетях
  • Вконтакте
  • Facebook
  • Twitter
APN.ru