Новые требования к автомобильным аптечкам: теперь в них должны быть маски и перчатки

Минздрав России утвердил новые требования к комплектации автомобильной аптечки. Приказ вступает в силу с 1 января 2021 года и действует до 1 января 2027 года.





В новый состав аптечки должны входить не менее двух медицинских нестерильных масок, медицинских перчаток размером не менее М, не менее одного устройства для проведения искусственного дыхания, жгут кровоостанавливающий, не менее четырёх марлевых медицинских бинтов размером от 5 м на 10 см и трёх бинтов размером от 7 м на 14 см. Также должны присутствовать медицинские марлевые стерильные салфетки и лейкопластырь рулонный фиксирующий размером не менее 2 на 500 см. Кроме того, в аптечку включаются ножницы, инструкция по оказанию первой помощи и футляр.

"По истечению сроков годности медицинских изделий и прочих средств, предусмотренных настоящими требованиями, или в случае их использования аптечку необходимо пополнить. Не допускается использование медизделий в случае нарушения их стерильности, а также повторное использование медизделий, загрязнённых кровью и (или) другими биологическими жидкостями".